Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия следит за учениями НАТО, заявило Минобороны страны - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 13.08.2025 (обновлено: 18:06 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/belorussiya-2035013827.html
Белоруссия следит за учениями НАТО, заявило Минобороны страны
Белоруссия следит за учениями НАТО, заявило Минобороны страны - РИА Новости, 13.08.2025
Белоруссия следит за учениями НАТО, заявило Минобороны страны
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в республике намерены внимательно следить за учениями НАТО у своих границ и группировкой войск в Польше,... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T14:26:00+03:00
2025-08-13T18:06:00+03:00
в мире
белоруссия
нато
польша
минск
виктор хренин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58ba7c563b420bdb35c9f1017b12f784.jpg
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в республике намерены внимательно следить за учениями НАТО у своих границ и группировкой войск в Польше, при угрозе агрессии Минску есть чем ответить.&quot;Больше всего настораживает решение польского военного руководства о создании группировки больше 30-34 тысяч военнослужащих. Это уже серьезная группировка, по нашей оценке. Надо очень внимательно смотреть - мы этим и будем заниматься - и реагировать. Если они будут проявлять какую-то агрессию по отношению к Республике Беларусь, у нас есть чем ответить&quot;, - приводит агентство Белта слова министра в своем Telegram-канале.Министр обороны обратил внимание на тот факт, что руководство стран НАТО пытается использовать предстоящие в сентябре белорусско-российские учения "Запад-2025" как повод для проведения своих учений.Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября, сообщил ранее начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Представитель минобороны подчеркивал, что Минск пригласил на белорусско-российские учения иностранных наблюдателей, в том числе всех без исключения членов Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе.Он также обратил внимание, что учения "Запад-2025" являются плановым элементом совместной подготовки сил Белоруссии и РФ, но Польша и страны Балтии используют их для оправдания своей милитаризации. Как пояснил Ревенко, в августе-сентябре продекларировано увеличение количества учений объединенных вооруженных сил НАТО, а также национальных вооруженных сил с шести до десяти. Одно из таких мероприятий — "Железный защитник", который пройдет в сентябре на территории Польши. Военно-политическим руководством данного государства было заявлено, что в этой серии учений примут участие более 34 тысяч военнослужащих и 600 единиц военной техники, что в разы превышает численность участников учения "Запад-2025, рассказал Ревенко.
https://ria.ru/20250812/ucheniya-2034742778.html
https://ria.ru/20250813/belta-2035006064.html
белоруссия
польша
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956675603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_186c834e446b51d3447c68c13a1926f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, нато, польша, минск, виктор хренин
В мире, Белоруссия, НАТО, Польша, Минск, Виктор Хренин
Белоруссия следит за учениями НАТО, заявило Минобороны страны

МО Белоруссии: Минск следит за учениями НАТО, при угрозе ему есть чем ответить

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в республике намерены внимательно следить за учениями НАТО у своих границ и группировкой войск в Польше, при угрозе агрессии Минску есть чем ответить.
«

"Больше всего настораживает решение польского военного руководства о создании группировки больше 30-34 тысяч военнослужащих. Это уже серьезная группировка, по нашей оценке. Надо очень внимательно смотреть - мы этим и будем заниматься - и реагировать. Если они будут проявлять какую-то агрессию по отношению к Республике Беларусь, у нас есть чем ответить", - приводит агентство Белта слова министра в своем Telegram-канале.

Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Минобороны Белоруссии рассказали о реакции Запада на учения "Запад-2025"
12 августа, 10:55
Министр обороны обратил внимание на тот факт, что руководство стран НАТО пытается использовать предстоящие в сентябре белорусско-российские учения "Запад-2025" как повод для проведения своих учений.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября, сообщил ранее начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Представитель минобороны подчеркивал, что Минск пригласил на белорусско-российские учения иностранных наблюдателей, в том числе всех без исключения членов Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе.
Он также обратил внимание, что учения "Запад-2025" являются плановым элементом совместной подготовки сил Белоруссии и РФ, но Польша и страны Балтии используют их для оправдания своей милитаризации. Как пояснил Ревенко, в августе-сентябре продекларировано увеличение количества учений объединенных вооруженных сил НАТО, а также национальных вооруженных сил с шести до десяти. Одно из таких мероприятий — "Железный защитник", который пройдет в сентябре на территории Польши. Военно-политическим руководством данного государства было заявлено, что в этой серии учений примут участие более 34 тысяч военнослужащих и 600 единиц военной техники, что в разы превышает численность участников учения "Запад-2025, рассказал Ревенко.
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
На учениях в Белоруссии отработают схему применения "Орешника"
Вчера, 13:52
 
В миреБелоруссияНАТОПольшаМинскВиктор Хренин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала