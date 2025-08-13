https://ria.ru/20250813/belorussiya-2035013827.html

Белоруссия следит за учениями НАТО, заявило Минобороны страны

Белоруссия следит за учениями НАТО, заявило Минобороны страны

МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в республике намерены внимательно следить за учениями НАТО у своих границ и группировкой войск в Польше, при угрозе агрессии Минску есть чем ответить."Больше всего настораживает решение польского военного руководства о создании группировки больше 30-34 тысяч военнослужащих. Это уже серьезная группировка, по нашей оценке. Надо очень внимательно смотреть - мы этим и будем заниматься - и реагировать. Если они будут проявлять какую-то агрессию по отношению к Республике Беларусь, у нас есть чем ответить", - приводит агентство Белта слова министра в своем Telegram-канале.Министр обороны обратил внимание на тот факт, что руководство стран НАТО пытается использовать предстоящие в сентябре белорусско-российские учения "Запад-2025" как повод для проведения своих учений.Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября, сообщил ранее начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Представитель минобороны подчеркивал, что Минск пригласил на белорусско-российские учения иностранных наблюдателей, в том числе всех без исключения членов Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе.Он также обратил внимание, что учения "Запад-2025" являются плановым элементом совместной подготовки сил Белоруссии и РФ, но Польша и страны Балтии используют их для оправдания своей милитаризации. Как пояснил Ревенко, в августе-сентябре продекларировано увеличение количества учений объединенных вооруженных сил НАТО, а также национальных вооруженных сил с шести до десяти. Одно из таких мероприятий — "Железный защитник", который пройдет в сентябре на территории Польши. Военно-политическим руководством данного государства было заявлено, что в этой серии учений примут участие более 34 тысяч военнослужащих и 600 единиц военной техники, что в разы превышает численность участников учения "Запад-2025, рассказал Ревенко.

