Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заслушал доклад о подготовке к учениям "Запад-2025" - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/belorussiya-2035009449.html
Лукашенко заслушал доклад о подготовке к учениям "Запад-2025"
Лукашенко заслушал доклад о подготовке к учениям "Запад-2025" - РИА Новости, 13.08.2025
Лукашенко заслушал доклад о подготовке к учениям "Запад-2025"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал закрытый доклад министра обороны страны Виктора Хренина о подготовке к белорусско-российским военным учениям... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T14:07:00+03:00
2025-08-13T14:07:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
европа
виктор хренин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576648417_0:152:2905:1786_1920x0_80_0_0_460e7f5497f5eb83cc5a73b2b6e3f96f.jpg
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал закрытый доклад министра обороны страны Виктора Хренина о подготовке к белорусско-российским военным учениям "Запад-2025" и обстановке у границ, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 августа заслушал закрытый доклад министра обороны Виктора Хренина. Основными темами доклада главе государства стали подготовка к совместным белорусско-российским стратегическим учениям "Запад-2025" и оперативная обстановка у границ Беларуси, готовность к реагированию на возникающие угрозы", - говорится в сообщении. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября, сообщил ранее начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Представитель минобороны подчеркивал, что Минск пригласил на белорусско-российские учения иностранных наблюдателей, в том числе всех без исключения членов Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое. В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.
https://ria.ru/20250812/bpla-2034872764.html
белоруссия
минск
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576648417_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb6580a76a4d858aea33b7e294252bff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, европа, виктор хренин, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Европа, Виктор Хренин, Александр Лукашенко
Лукашенко заслушал доклад о подготовке к учениям "Запад-2025"

Лукашенко заслушал доклад министра обороны о подготовке к учениям "Запад-2025"

© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA PoolПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA Pool
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал закрытый доклад министра обороны страны Виктора Хренина о подготовке к белорусско-российским военным учениям "Запад-2025" и обстановке у границ, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 августа заслушал закрытый доклад министра обороны Виктора Хренина. Основными темами доклада главе государства стали подготовка к совместным белорусско-российским стратегическим учениям "Запад-2025" и оперативная обстановка у границ Беларуси, готовность к реагированию на возникающие угрозы", - говорится в сообщении.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября, сообщил ранее начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Представитель минобороны подчеркивал, что Минск пригласил на белорусско-российские учения иностранных наблюдателей, в том числе всех без исключения членов Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Белоруссии разработали комплекс для прогнозирования атак дронов
12 августа, 18:36
 
В миреБелоруссияМинскЕвропаВиктор ХренинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала