Лукашенко заслушал доклад о подготовке к учениям "Запад-2025"

Лукашенко заслушал доклад о подготовке к учениям "Запад-2025" - РИА Новости, 13.08.2025

Лукашенко заслушал доклад о подготовке к учениям "Запад-2025"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал закрытый доклад министра обороны страны Виктора Хренина о подготовке к белорусско-российским военным учениям

МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал закрытый доклад министра обороны страны Виктора Хренина о подготовке к белорусско-российским военным учениям "Запад-2025" и обстановке у границ, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 августа заслушал закрытый доклад министра обороны Виктора Хренина. Основными темами доклада главе государства стали подготовка к совместным белорусско-российским стратегическим учениям "Запад-2025" и оперативная обстановка у границ Беларуси, готовность к реагированию на возникающие угрозы", - говорится в сообщении. Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября, сообщил ранее начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Представитель минобороны подчеркивал, что Минск пригласил на белорусско-российские учения иностранных наблюдателей, в том числе всех без исключения членов Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое. В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.

