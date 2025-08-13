Лукашенко заслушал доклад о подготовке к учениям "Запад-2025"
Лукашенко заслушал доклад министра обороны о подготовке к учениям "Запад-2025"
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA PoolПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / Nikolai Petrov/ BelTA Pool
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заслушал закрытый доклад министра обороны страны Виктора Хренина о подготовке к белорусско-российским военным учениям "Запад-2025" и обстановке у границ, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 августа заслушал закрытый доклад министра обороны Виктора Хренина. Основными темами доклада главе государства стали подготовка к совместным белорусско-российским стратегическим учениям "Запад-2025" и оперативная обстановка у границ Беларуси, готовность к реагированию на возникающие угрозы", - говорится в сообщении.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября, сообщил ранее начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Представитель минобороны подчеркивал, что Минск пригласил на белорусско-российские учения иностранных наблюдателей, в том числе всех без исключения членов Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.
В Белоруссии разработали комплекс для прогнозирования атак дронов
12 августа, 18:36