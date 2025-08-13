Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области
17:04 13.08.2025 (обновлено: 17:09 13.08.2025)
Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области
Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 13.08.2025
Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области
Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2025
БЕЛГОРОД, 13 авг – РИА Новости. Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."На участке автодороги Косилово — Ивановская Лисица Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Ранены два мирных жителя. Они самостоятельно обратились в местную амбулаторию", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По его словам, у одного из мужчин диагностировали минно-взрывную травму и контузию, у другого — баротравму и осколочные ранения лица и руки. Для продолжения лечения бригада "скорой" доставила пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода.У транспортного средства выбиты стёкла и повреждён кузов, добавил губернатор.
Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области

Два жителя Белгородской области ранены при атаке ВСУ на автомобиль

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиФрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА ВСУ
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 авг – РИА Новости. Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"На участке автодороги Косилово — Ивановская Лисица Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Ранены два мирных жителя. Они самостоятельно обратились в местную амбулаторию", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, у одного из мужчин диагностировали минно-взрывную травму и контузию, у другого — баротравму и осколочные ранения лица и руки. Для продолжения лечения бригада "скорой" доставила пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода.
У транспортного средства выбиты стёкла и повреждён кузов, добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков Происшествия
 
 
