Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 13 авг – РИА Новости. Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."На участке автодороги Косилово — Ивановская Лисица Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль. Ранены два мирных жителя. Они самостоятельно обратились в местную амбулаторию", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По его словам, у одного из мужчин диагностировали минно-взрывную травму и контузию, у другого — баротравму и осколочные ранения лица и руки. Для продолжения лечения бригада "скорой" доставила пострадавших в городскую больницу №2 Белгорода.У транспортного средства выбиты стёкла и повреждён кузов, добавил губернатор.
