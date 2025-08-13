https://ria.ru/20250813/belgorod-2035064134.html

Мужчина получил ранения при атаке дрона на Белгород

БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате детонации беспилотника ВСУ во дворе многоквартирного дома в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Атаки беспилотников ВСУ на Белгород продолжаются. Ранен мирный житель. В результате детонации БПЛА во дворе многоквартирного дома ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением руки бригада СМП (скорой медицинской помощи) доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В доме посечено остекление", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По словам губернатора, второй беспилотник ударил по территории предприятия, загорелись грузовой автомобиль и сухая трава. Пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания.Ещё один БПЛА атаковал частный дом, повредив окна и фасад."От взрыва также посечены остекление в МКД (многоквартирном доме – ред.) и ещё одном частном доме. Также зафиксированы различные повреждения трёх автомобилей. Кроме того, вследствие падения обломков сбитых беспилотников повреждены кровля частного дома и одна машина", - написал Гладков.По его словам, оперативные службы работают на местах.

