Рейтинг@Mail.ru
Мужчина получил ранения при атаке дрона на Белгород - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 13.08.2025 (обновлено: 17:43 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/belgorod-2035064134.html
Мужчина получил ранения при атаке дрона на Белгород
Мужчина получил ранения при атаке дрона на Белгород - РИА Новости, 13.08.2025
Мужчина получил ранения при атаке дрона на Белгород
Мужчина получил ранение в результате детонации беспилотника ВСУ во дворе многоквартирного дома в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T16:51:00+03:00
2025-08-13T17:43:00+03:00
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035074681_103:116:1177:720_1920x0_80_0_0_989ffa95d0af2bc4c82f9c94f2b68c7b.jpg
БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате детонации беспилотника ВСУ во дворе многоквартирного дома в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Атаки беспилотников ВСУ на Белгород продолжаются. Ранен мирный житель. В результате детонации БПЛА во дворе многоквартирного дома ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением руки бригада СМП (скорой медицинской помощи) доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В доме посечено остекление", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По словам губернатора, второй беспилотник ударил по территории предприятия, загорелись грузовой автомобиль и сухая трава. Пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания.Ещё один БПЛА атаковал частный дом, повредив окна и фасад."От взрыва также посечены остекление в МКД (многоквартирном доме – ред.) и ещё одном частном доме. Также зафиксированы различные повреждения трёх автомобилей. Кроме того, вследствие падения обломков сбитых беспилотников повреждены кровля частного дома и одна машина", - написал Гладков.По его словам, оперативные службы работают на местах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035074681_197:109:1012:720_1920x0_80_0_0_af0bdb30275a742010cec76402939ded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Мужчина получил ранения при атаке дрона на Белгород

Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ во дворе в Белгороде

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 13 августа 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 13 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 13 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате детонации беспилотника ВСУ во дворе многоквартирного дома в Белгороде, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Атаки беспилотников ВСУ на Белгород продолжаются. Ранен мирный житель. В результате детонации БПЛА во дворе многоквартирного дома ранен мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением руки бригада СМП (скорой медицинской помощи) доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В доме посечено остекление", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, второй беспилотник ударил по территории предприятия, загорелись грузовой автомобиль и сухая трава. Пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания.
Ещё один БПЛА атаковал частный дом, повредив окна и фасад.
"От взрыва также посечены остекление в МКД (многоквартирном доме – ред.) и ещё одном частном доме. Также зафиксированы различные повреждения трёх автомобилей. Кроме того, вследствие падения обломков сбитых беспилотников повреждены кровля частного дома и одна машина", - написал Гладков.
По его словам, оперативные службы работают на местах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала