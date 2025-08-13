https://ria.ru/20250813/belgorod-2035033080.html
Силы ПВО сбили шесть беспилотников над Белгородской областью
Силы ПВО сбили шесть беспилотников над Белгородской областью - РИА Новости, 13.08.2025
Силы ПВО сбили шесть беспилотников над Белгородской областью
Российские средства ПВО с 11.45 до 13.10 мск сбили шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО с 11.45 до 13.10 мск сбили шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в среду."Тринадцатого августа с 11.45 до 13.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
