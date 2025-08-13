https://ria.ru/20250813/baza-2034931585.html
На военной базе на Аляске не стали комментировать встречу Путина и Трампа
На военной базе на Аляске не стали комментировать встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 13.08.2025
На военной базе на Аляске не стали комментировать встречу Путина и Трампа
Военная база США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже, где, как утверждают СМИ, может пройти встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T08:16:00+03:00
2025-08-13T08:16:00+03:00
2025-08-13T08:24:00+03:00
в мире
сша
аляска
россия
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149564/55/1495645586_0:344:5360:3359_1920x0_80_0_0_83ac3134a829327295c93e9649a85579.jpg
АНКОРИДЖ (Аляска, США), 13 авг - РИА Новости. Военная база США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже, где, как утверждают СМИ, может пройти встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в комментарии РИА Новости переадресовала вопрос о предстоящем саммите в Белый дом. "На данный момент все вопросы, касающиеся предстоящего визита президента Трампа на Аляску, следует направлять в Белый дом", – сказали там. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
https://ria.ru/20250813/tramp-2034924113.html
сша
аляска
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149564/55/1495645586_595:0:5360:3574_1920x0_80_0_0_6e6355fd1503609cfdfdc8ace16bd4db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аляска, россия, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Аляска, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
На военной базе на Аляске не стали комментировать встречу Путина и Трампа
База в Анкоридже переадресовала вопрос о встрече Путина и Трампа в Белый дом