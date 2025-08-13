Рейтинг@Mail.ru
На военной базе на Аляске не стали комментировать встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 13.08.2025 (обновлено: 08:24 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/baza-2034931585.html
На военной базе на Аляске не стали комментировать встречу Путина и Трампа
На военной базе на Аляске не стали комментировать встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 13.08.2025
На военной базе на Аляске не стали комментировать встречу Путина и Трампа
Военная база США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже, где, как утверждают СМИ, может пройти встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T08:16:00+03:00
2025-08-13T08:24:00+03:00
в мире
сша
аляска
россия
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149564/55/1495645586_0:344:5360:3359_1920x0_80_0_0_83ac3134a829327295c93e9649a85579.jpg
АНКОРИДЖ (Аляска, США), 13 авг - РИА Новости. Военная база США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже, где, как утверждают СМИ, может пройти встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в комментарии РИА Новости переадресовала вопрос о предстоящем саммите в Белый дом. "На данный момент все вопросы, касающиеся предстоящего визита президента Трампа на Аляску, следует направлять в Белый дом", – сказали там. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
https://ria.ru/20250813/tramp-2034924113.html
сша
аляска
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149564/55/1495645586_595:0:5360:3574_1920x0_80_0_0_6e6355fd1503609cfdfdc8ace16bd4db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аляска, россия, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Аляска, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
На военной базе на Аляске не стали комментировать встречу Путина и Трампа

База в Анкоридже переадресовала вопрос о встрече Путина и Трампа в Белый дом

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (Аляска, США), 13 авг - РИА Новости. Военная база США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже, где, как утверждают СМИ, может пройти встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в комментарии РИА Новости переадресовала вопрос о предстоящем саммите в Белый дом.
"На данный момент все вопросы, касающиеся предстоящего визита президента Трампа на Аляску, следует направлять в Белый дом", – сказали там.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
"Агония": во Франции заявили об ударе Трампа по ЕС перед встречей с Путиным
05:59
 
В миреСШААляскаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала