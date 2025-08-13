https://ria.ru/20250813/baza-2034919245.html

Место встречи Путина и Трампа названо в честь участника интервенции

АНКОРИДЖ (Аляска, США), 13 авг - РИА Новости. Военная база США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже, где, как утверждают СМИ, может пройти встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, была названа в честь участника иностраной военной интервенции на севере России. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон". Бригадный генерал армии США Уилдс Престон Ричардсон был известным исследователем Аляски и участвовал в "Северной кампании" интервентов против большевиков в конце Первой мировой войны. В честь него названа база "Форт Ричардсон", открытая в 1940 году. В то же году вблизи открыли базу ВВС США "Эльмендорф", названную в честь погибшего в испытательном полете капитане ВВС Хью Мерле Эльмендорфа. Военные базы были укреплены в свете Второй мировой войны и нападения японских сил на Перл-Харбор в 1941 году, а затем концентрация сил была увеличена в гонке вооружений между США и СССР в Холодную войну. Впоследствии многие наименования военной техники были переброшены из-за участия США во Вьетнамской войне. Два военных объекта объединили в 2010 году. Сейчас на объединенной базе проживают более пяти тысяч военнослужащих и гражданских лиц, ее территория составляет более 339 квадратных километров, она обслуживает инфраструктуру стоимостью 15 миллиардов долларов, следует из официальных данных, с которыми ознакомилось РИА Новости.

