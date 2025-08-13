https://ria.ru/20250813/basseyn-2034934648.html

СК возбудил дело после инцидента в бассейне на юго-западе Москвы

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с несовершеннолетней в бассейне на юго-западе Москвы, сообщает столичный главк СК России.Во вторник в столичном главке СК РФ сообщили РИА Новости, что доследственную проверку об оказании небезопасных услуг начали в Москве после того, как девочка едва не погибла, когда ее волосы засосало в трубу бассейна."По факту инцидента с несовершеннолетней в бассейне на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Подчеркивается, что следователи столичного СК допрашивают свидетелей произошедшего, осматриваются записи с камер видеонаблюдения.

москва

Варвара Скокшина

