https://ria.ru/20250813/basseyn-2034934648.html
СК возбудил дело после инцидента в бассейне на юго-западе Москвы
СК возбудил дело после инцидента в бассейне на юго-западе Москвы - РИА Новости, 13.08.2025
СК возбудил дело после инцидента в бассейне на юго-западе Москвы
Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с несовершеннолетней в бассейне на юго-западе Москвы, сообщает столичный главк СК России. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T09:07:00+03:00
2025-08-13T09:07:00+03:00
2025-08-13T10:23:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с несовершеннолетней в бассейне на юго-западе Москвы, сообщает столичный главк СК России.Во вторник в столичном главке СК РФ сообщили РИА Новости, что доследственную проверку об оказании небезопасных услуг начали в Москве после того, как девочка едва не погибла, когда ее волосы засосало в трубу бассейна."По факту инцидента с несовершеннолетней в бассейне на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Подчеркивается, что следователи столичного СК допрашивают свидетелей произошедшего, осматриваются записи с камер видеонаблюдения.
https://ria.ru/20250806/peterburg-2033753993.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после инцидента в бассейне на юго-западе Москвы
СК возбудил дело после инцидента с несовершеннолетней в бассейне в Москве