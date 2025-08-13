https://ria.ru/20250813/ataki-2035127953.html
В Белгородской области при атаках беспилотников пострадали два человека
В Белгородской области при атаках беспилотников пострадали два человека - РИА Новости, 13.08.2025
В Белгородской области при атаках беспилотников пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения после атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения после атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В результате атак ВСУ ранены два мирных жителя Белгородского района. В селе Нечаевка FPV-дрон ударил по автомобилю. Пострадал водитель. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением ноги бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале.Кроме того, за медицинской помощью обратилась женщина, пострадавшая при атаке БПЛА на частный дом в селе Болдыревка. У неё диагностировали баротравму. Она продолжит лечение амбулаторно.
В Белгородской области при атаках беспилотников пострадали два человека
