На Запорожской АЭС заявили об участившихся атаках вблизи станции - РИА Новости, 13.08.2025
15:19 13.08.2025
На Запорожской АЭС заявили об участившихся атаках вблизи станции
На Запорожской АЭС заявили об участившихся атаках вблизи станции
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Интенсивность обстрелов территории у Запорожской АЭС со стороны украинских войск возросла перед важными международными переговорами, таким образом противник пытается посеять хаос в период ключевых дипломатических процессов, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Угрозы для Запорожской АЭС нет, станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме, уточнил он. "К сожалению, приходится констатировать, что интенсивность обстрелов и провокаций растет накануне различных международных переговоров. Опыт показывает, что это не просто обстрелы, а тактика - информационная провокация, намеренно активизируемая на пороге важных международных переговоров" , - сказала Яшина. По ее словам, противник ставит целью дискредитировать сотрудников станции. "Противник ставит целью дискредитировать нас перед собственными гражданами и глобальной аудиторией, посеять хаос именно в момент ключевых дипломатических процессов. Но каждая такая попытка лишь подчеркивает террористическую сущность противника" , - отметила Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Кремль и Белый дом сообщили ранее, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Киев усиливает террористическую активность против российских регионов в преддверии российско-американского саммита на Аляске, заявил ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Интенсивность обстрелов территории у Запорожской АЭС со стороны украинских войск возросла перед важными международными переговорами, таким образом противник пытается посеять хаос в период ключевых дипломатических процессов, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Угрозы для Запорожской АЭС нет, станция работает в обычном режиме, радиационный фон в норме, уточнил он.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Мирошник заявил об увеличении числа украинских атак на гражданские объекты
12 августа, 10:01
"К сожалению, приходится констатировать, что интенсивность обстрелов и провокаций растет накануне различных международных переговоров. Опыт показывает, что это не просто обстрелы, а тактика - информационная провокация, намеренно активизируемая на пороге важных международных переговоров" , - сказала Яшина.
По ее словам, противник ставит целью дискредитировать сотрудников станции.
"Противник ставит целью дискредитировать нас перед собственными гражданами и глобальной аудиторией, посеять хаос именно в момент ключевых дипломатических процессов. Но каждая такая попытка лишь подчеркивает террористическую сущность противника" , - отметила Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Кремль и Белый дом сообщили ранее, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
Киев усиливает террористическую активность против российских регионов в преддверии российско-американского саммита на Аляске, заявил ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
