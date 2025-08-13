https://ria.ru/20250813/ataka-2035118034.html
При атаке дрона на автомобиль под Белгородом пострадали двое мужчин
2025-08-13T20:46:00+03:00
2025-08-13T20:46:00+03:00
2025-08-13T21:04:00+03:00
БЕЛГОРОД, 13 авг – РИА Новости. Двое мужчин ранены при атаке дрона на автомобиль в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В селе Двулучное Валуйского округа при атаке дрона на автомобиль ранены двое мужчин. Пострадавших, получивших множественные ранения и баротравмы, бригада "скорой" доставляет в Валуйскую ЦРБ. Машина повреждена", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
