https://ria.ru/20250813/ataka-2035118034.html

При атаке дрона на автомобиль под Белгородом пострадали двое мужчин

При атаке дрона на автомобиль под Белгородом пострадали двое мужчин - РИА Новости, 13.08.2025

При атаке дрона на автомобиль под Белгородом пострадали двое мужчин

Двое мужчин ранены при атаке дрона на автомобиль в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T20:46:00+03:00

2025-08-13T20:46:00+03:00

2025-08-13T21:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

беспилотники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

БЕЛГОРОД, 13 авг – РИА Новости. Двое мужчин ранены при атаке дрона на автомобиль в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В селе Двулучное Валуйского округа при атаке дрона на автомобиль ранены двое мужчин. Пострадавших, получивших множественные ранения и баротравмы, бригада "скорой" доставляет в Валуйскую ЦРБ. Машина повреждена", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html

белгород

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, беспилотники