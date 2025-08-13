Рейтинг@Mail.ru
При атаке дрона на автомобиль под Белгородом пострадали двое мужчин
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 13.08.2025 (обновлено: 21:04 13.08.2025)
При атаке дрона на автомобиль под Белгородом пострадали двое мужчин
При атаке дрона на автомобиль под Белгородом пострадали двое мужчин
БЕЛГОРОД, 13 авг – РИА Новости. Двое мужчин ранены при атаке дрона на автомобиль в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.&quot;В селе Двулучное Валуйского округа при атаке дрона на автомобиль ранены двое мужчин. Пострадавших, получивших множественные ранения и баротравмы, бригада &quot;скорой&quot; доставляет в Валуйскую ЦРБ. Машина повреждена&quot;, - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков: двое мужчин ранены при атаке дрона на автомобиль в Валуйском округе

БЕЛГОРОД, 13 авг – РИА Новости. Двое мужчин ранены при атаке дрона на автомобиль в Валуйском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Двулучное Валуйского округа при атаке дрона на автомобиль ранены двое мужчин. Пострадавших, получивших множественные ранения и баротравмы, бригада "скорой" доставляет в Валуйскую ЦРБ. Машина повреждена", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Все ради третьей мировой: в программе — взрывы, теракты и катастрофы
6 августа, 08:00
 
