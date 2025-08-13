https://ria.ru/20250813/asfalt-2035215316.html

Плановую замену асфальта проведут в центре Москвы 15-18 августа

2025-08-13T20:15:00+03:00

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Плановую замену асфальта на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах проведут в Москве с 15 по 18 августа, в связи с этим там будет временно ограничено движение, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства с 15 по 18 августа проведут работы по плановой замене асфальтового покрытия на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади", - говорится в сообщении. Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении, ремонтные работы начнутся в 21.00 15 августа и будут завершены до 05.00 18 августа. Работы по замене асфальтового покрытия будут вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме. "В общей сложности заменим около 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия по технологии укладки единым ковром. Сейчас на дороге из-за интенсивного движения образовалась колейность, которая может стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости ремонта", - сказал Бирюков. С 21.00 15 августа до 05.00 18 августа нельзя будет проехать по участкам улиц Тверской, 1-й Тверской-Ямской, по Садовой-Триумфальной улице, улицам Чаянова, Гашека и Юлиуса Фучика. Движение также будет перекрыто в 1-м и 2-м Тверских-Ямских переулках, Оружейном переулке и в переулке Александра Невского. "На время проведения работ будет организовано двустороннее движение и временно запрещена парковка в Настасьинском - от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверской; Дегтярном - от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверской; Старопименовском - от Воротниковского переулка до улицы Тверской; Мамоновском - от Трехпрудного переулка до улицы Тверской; Благовещенском - от Трехпрудного переулка до улицы Тверской переулках", - уточняется в сообщении. С 00.01 14 августа до 23.00 15 августа будет ограничено движение по двум полосам в Большом Путинковском переулке от улицы Тверской до улицы Малая Дмитровка.

