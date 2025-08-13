Губернатор Ямала отправился в седьмой "Честный маршрут" по региону

https://ria.ru/20250813/artyukhov-2035035842.html

КРАСНОЯРСК, 13 авг – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отправился в седьмой по счету "Честный маршрут" по региону, за рулем автомобиля он посетит 11 городов и поселков Ямала, сообщила пресс-служба правительства региона. "Начинается "Честный маршрут", уже седьмой по счету. Впереди тысячи километров, сделаю остановки во всех наших городах, заеду в поселки по пути. Посмотрю, как к концу летнего сезона реализуется программа благоустройства, строительство новых объектов, как готовятся наши города-юбиляры к своим долгожданным праздникам. В каждом населенном пункте традиционно проведу встречи с ямальцами – где-то большие, где-то "на ногах". Буду очень рад со всеми повидаться, ответить на волнующие вопросы", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона. Глава Ямала, по данным правительства ЯНАО, в этом году посетит 11 городов и поселков восточной части региона. Поездка пройдет под знаком Года героев, поэтому Дмитрий Артюхов уделит большое внимание встречам с участниками СВО и их семьями, ветеранами и первопроходцами Севера, волонтерами и спасателями. Запланированы мероприятия патриотической направленности, включая присвоение имен героев улицам и молодежным центрам. Ключевыми темами поездки станут вопросы безопасности в регионе и развитие жилищного и социального строительства. В этом году ямальцы смогут оценить множество новых объектов, включая новую школу в Губкинском, которая откроется 1 сентября, а также Ледовый дворец и спорткомплексы "Северный характер" и "Факел" в Тарко-Сале и Ноябрьске. Также Дмитрий Артюхов оценит за рулем качество ремонта главной ямальской трассы Салехард – Надым, протяженность которой составляет около 350 километров. Четверть трассы пока не заасфальтирована, отмечают власти. В правительстве региона уточняют, что первая большая поездка губернатора за рулем по региону состоялась в 2019 году. Этот формат работы показал свою эффективность: за шесть лет было дано более 660 поручений, из которых 440 полностью выполнены.

