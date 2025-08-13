https://ria.ru/20250813/armiya-2035011928.html

Эксперты назвали главное отличие российских ЗРК от западных аналогов

Эксперты назвали главное отличие российских ЗРК от западных аналогов - РИА Новости, 13.08.2025

Эксперты назвали главное отличие российских ЗРК от западных аналогов

Российские зенитные ракетные комплексы малой дальности (ЗРК МД) отличают от западных аналогов идеальный баланс тактико-технических характеристик (ТТХ) плюс... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T14:16:00+03:00

2025-08-13T14:16:00+03:00

2025-08-13T14:16:00+03:00

безопасность

цамто

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983590_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13e1ebc8a46dfe36ffd52c10f3d4c969.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские зенитные ракетные комплексы малой дальности (ЗРК МД) отличают от западных аналогов идеальный баланс тактико-технических характеристик (ТТХ) плюс уникальная возможность поражения цели в движении, следует из сравнительного анализа, проведенного Центром анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). Сравнивались новые и новейшие средства ПВО малой дальности SPYDER-SR, VL MICA, IRIS-T SLM и российский "Тор-Э2". "Важное отличие российского комплекса – идеальных баланс ТТХ. Возможности всех средств ЗРК полностью согласованы друг с другом и взаимно друг друга повышают. При этом все ТТХ боевых машин ЗРК семейства "Тор" получили многократное подтверждение в боях", – говорится в экспертном анализе, который будет опубликован в журнале "Национальная оборона". Эксперты подчеркивают, что западные ЗРК после остановки развертываются 10-15 минут. "Тор-Э2" развертывается в течение 3 минут, не прекращая движения, и так же на ходу может вести боевую работу – и по обнаружению и по перехвату целей. Это позволяет "Торам" перехватывать средства воздушного нападения (СВН) непосредственно над линии боевого соприкосновения, маневрируя в зоне обстрела противника и быстро выходя из нее после выполнения боевой задачи. Во многом благодаря этому расчеты многих "Торов" имеют на своем счету сотни сбитых СВН противника. В то время как успехи западных ЗРК МД на поле боя не известны", – отмечается в исследовании. ЗРК МД западного производства отличаются абсолютной рассогласованностью ТТХ. Возможности довольно мощных РЛС не могут быть реализованы в силу слабости огневых средств. "Как следствие – комплексы напоминают боксера с хилыми ручками и ножками, но с огромными ушами. Причины дисбаланса очевидны – комплексы "собраны" из боевых средств, ранее имевших совсем другое назначение", - отметили эксперты ЦАМТО. Западные ЗРК имеют избыточно мощные индивидуальные средства разведки. Непосредственно в зоне малой дальности возможности применяемых радаров оказываются не востребованы. "Что с того, что цели обнаружены на дальности в 100-200 километров, если их перехват возможен только на 10-15 километрах? Разве что у SPYDER-SR, в силу наличия в его составе ЗУР СД Derby, эта диспропорция выглядит не столь удручающе", - отмечается в сравнительном анализе российского и западных ЗРК МД. VL MICA разработан франко-итало-британо-германским концерном MBDA. В его основу положены авиационные управляемые ракеты (УР) MICA. Серийное производство с 2010 года. IRIS-T SLS разработан немецкой компанией Diehl BGT Defence на основе авиационных УР IRIS-T. Серийное производство с 2014 года. SPYDER-SR – разработка израильских компаний Rafael и IAI. Первые поставки начались в 2008 году. Комплекс построен "вокруг" авиационных УР Python-5 и Derby и является, таким образом, двухдиапазонным по дальности (малая и средняя). ЗРК "Тор-Э2" является экспортной версией ЗРК "Тор-М2". Поставки в войска начались в 2016 году.

https://ria.ru/20250620/tornado-2024092907.html

https://ria.ru/20250317/oruzhie-2005412513.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, цамто, в мире