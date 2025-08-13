https://ria.ru/20250813/arest-2035070874.html

В Пензе арестовали бывшего начальника управления культуры

В Пензе арестовали бывшего начальника управления культуры

В Пензе арестовали бывшего начальника управления культуры

Первомайский районный суд Пензы санкционировал арест бывшего начальника управления культуры города по обвинению в получении крупной взятки от бизнесмена,... РИА Новости, 13.08.2025

САРАТОВ, 13 авг - РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы санкционировал арест бывшего начальника управления культуры города по обвинению в получении крупной взятки от бизнесмена, предполагаемый взяткодатель также отправлен в следственный изолятор, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее СУСК сообщило, что 8 августа начальник управления культуры Пензы получила от предпринимателя 250 тысяч рублей в качестве первого транша взятки в 690 тысяч рублей за незаконные действия, связанные с созданием преимуществ при заключении договоров с бизнесменом и аффилированными с ним лицами в рамках одного из проектов. Чиновницу задержали после получения вознаграждения. Обоих фигурантов задержали. "Бывшему начальнику управления культуры города Пензы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия), взяткодателю - в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу в крупном размере за незаконные действия)... Сегодня Первомайским районным судом города Пензы обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале СУСК.Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы. Имя и фамилию экс-чиновницы в СУСК не называют. На сайте мэрии указано, что должность начальника управления культуры занимает Вера Фейгина. В пресс-службе мэрии уточнили РИА Новости, что Фейгина уволена с должности начальника управления культуры города "с 9 августа по соглашению сторон".

