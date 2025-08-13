Рейтинг@Mail.ru
В Анкоридже усилили меры безопасности - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/ankoridzh-2035129930.html
В Анкоридже усилили меры безопасности
В Анкоридже усилили меры безопасности - РИА Новости, 13.08.2025
В Анкоридже усилили меры безопасности
Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже усилены меры безопасности в гостиницах и введено круглосуточное... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T22:51:00+03:00
2025-08-13T22:51:00+03:00
в мире
аляска
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034299473_0:183:2730:1719_1920x0_80_0_0_59a9f6780d9f960eba5445b396731c63.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 13 авг - РИА Новости. Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже усилены меры безопасности в гостиницах и введено круглосуточное патрулирование на улицах, сообщила РИА Новости директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная. "Усилена охрана отелей, в городе введено круглосуточное патрулирование", - сказала Верная. По ее словам, на помощь местным блюстителям порядка прибывают их коллеги из других штатов. При этом Верная подчеркнула, что на местных жителях усиленные меры безопасности не отражаются. Кремль и Белый дом сообщили ранее, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
https://ria.ru/20250811/alyaska-2034478917.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034299473_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_75de595d9cd9ffc5c0e5c3613498f424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Анкоридже усилили меры безопасности

Русский центр: меры безопасности в Анкоридже усилили перед саммитом США и России

© AP Photo / Mark ThiessenЗдание штаб-квартиры полицейского управления Анкориджа, Аляска
Здание штаб-квартиры полицейского управления Анкориджа, Аляска - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Mark Thiessen
Здание штаб-квартиры полицейского управления Анкориджа, Аляска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 13 авг - РИА Новости. Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже усилены меры безопасности в гостиницах и введено круглосуточное патрулирование на улицах, сообщила РИА Новости директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.
«
"Усилена охрана отелей, в городе введено круглосуточное патрулирование", - сказала Верная.
По ее словам, на помощь местным блюстителям порядка прибывают их коллеги из других штатов.
При этом Верная подчеркнула, что на местных жителях усиленные меры безопасности не отражаются.
Кремль и Белый дом сообщили ранее, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Внешнеполитический вызов Аляски
11 августа, 08:00
 
В миреАляскаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала