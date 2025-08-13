https://ria.ru/20250813/ankoridzh-2035129930.html

В Анкоридже усилили меры безопасности

13.08.2025

В Анкоридже усилили меры безопасности

Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже усилены меры безопасности в гостиницах и введено круглосуточное... РИА Новости, 13.08.2025

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 13 авг - РИА Новости. Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже усилены меры безопасности в гостиницах и введено круглосуточное патрулирование на улицах, сообщила РИА Новости директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная. "Усилена охрана отелей, в городе введено круглосуточное патрулирование", - сказала Верная. По ее словам, на помощь местным блюстителям порядка прибывают их коллеги из других штатов. При этом Верная подчеркнула, что на местных жителях усиленные меры безопасности не отражаются. Кремль и Белый дом сообщили ранее, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

