В Анкоридже усилили меры безопасности
Русский центр: меры безопасности в Анкоридже усилили перед саммитом США и России
© AP Photo / Mark ThiessenЗдание штаб-квартиры полицейского управления Анкориджа, Аляска
© AP Photo / Mark Thiessen
Здание штаб-квартиры полицейского управления Анкориджа, Аляска. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 13 авг - РИА Новости. Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже усилены меры безопасности в гостиницах и введено круглосуточное патрулирование на улицах, сообщила РИА Новости директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.
«
"Усилена охрана отелей, в городе введено круглосуточное патрулирование", - сказала Верная.
По ее словам, на помощь местным блюстителям порядка прибывают их коллеги из других штатов.
При этом Верная подчеркнула, что на местных жителях усиленные меры безопасности не отражаются.
Кремль и Белый дом сообщили ранее, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Внешнеполитический вызов Аляски
11 августа, 08:00