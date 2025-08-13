https://ria.ru/20250813/alyaske-2034915343.html

Журналисты перед саммитом осаждают пельменный ресторан на Аляске

Журналисты перед саммитом осаждают пельменный ресторан на Аляске - РИА Новости, 13.08.2025

Журналисты перед саммитом осаждают пельменный ресторан на Аляске

Ресторан "Пельмени" в центре Анкориджа осаждают журналисты в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, рассказали... РИА Новости, 13.08.2025

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 13 авг - РИА Новости, Сергей Попов. Ресторан "Пельмени" в центре Анкориджа осаждают журналисты в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, рассказали РИА Новости сотрудники заведения. "Наше имя появилось в новостях из-за, сами знаете, чего. Люди пытаются связаться вроде вас", - заявил работник ресторана. Он не захотел отвечать на вопросы о бизнесе, продолжая закидывать в кипящую воду новые порции пельменей. "Я просто хочу закончить свой рабочий день", - отмахнулся повар. Хозяин заведения ранее на запрос РИА Новости не ответил. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.

