Журналисты перед саммитом осаждают пельменный ресторан на Аляске
Журналисты перед саммитом осаждают пельменный ресторан на Аляске
2025-08-13T03:09:00+03:00
2025-08-13T03:09:00+03:00
2025-08-13T08:18:00+03:00
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 13 авг - РИА Новости, Сергей Попов. Ресторан "Пельмени" в центре Анкориджа осаждают журналисты в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, рассказали РИА Новости сотрудники заведения. "Наше имя появилось в новостях из-за, сами знаете, чего. Люди пытаются связаться вроде вас", - заявил работник ресторана. Он не захотел отвечать на вопросы о бизнесе, продолжая закидывать в кипящую воду новые порции пельменей. "Я просто хочу закончить свой рабочий день", - отмахнулся повар. Хозяин заведения ранее на запрос РИА Новости не ответил. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
