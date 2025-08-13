Рейтинг@Mail.ru
16:36 13.08.2025
На авиабазе, где может пройти встреча Путина и Трампа, участились полеты
На авиабазе, где может пройти встреча Путина и Трампа, участились полеты
АНКОРИДЖ, 13 авг - РИА Новости, Сергей Попов. На базе Элмендорф-Ричардсон (штат Аляска, США), которую в СМИ назвали возможным местом проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, активизировались полеты военной авиации, рассказал РИА Новости местный житель. "Они летают по утрам постоянно. Сейчас уже день. Ну в это время вроде обычно уже заканчивали, но не сейчас", - сказал собеседник агентства. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
На авиабазе, где может пройти встреча Путина и Трампа, участились полеты

На базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске активизировались полеты военной авиации

АНКОРИДЖ, 13 авг - РИА Новости, Сергей Попов. На базе Элмендорф-Ричардсон (штат Аляска, США), которую в СМИ назвали возможным местом проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, активизировались полеты военной авиации, рассказал РИА Новости местный житель.
"Они летают по утрам постоянно. Сейчас уже день. Ну в это время вроде обычно уже заканчивали, но не сейчас", - сказал собеседник агентства.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
