На авиабазе, где может пройти встреча Путина и Трампа, участились полеты
На авиабазе, где может пройти встреча Путина и Трампа, участились полеты - РИА Новости, 13.08.2025
На авиабазе, где может пройти встреча Путина и Трампа, участились полеты
На базе Элмендорф-Ричардсон (штат Аляска, США), которую в СМИ назвали возможным местом проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда... РИА Новости, 13.08.2025
АНКОРИДЖ, 13 авг - РИА Новости, Сергей Попов. На базе Элмендорф-Ричардсон (штат Аляска, США), которую в СМИ назвали возможным местом проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, активизировались полеты военной авиации, рассказал РИА Новости местный житель. "Они летают по утрам постоянно. Сейчас уже день. Ну в это время вроде обычно уже заканчивали, но не сейчас", - сказал собеседник агентства. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Авиабаза Элмендорф-Ричардсон, которая может стать местом встречи Путина и Трампа
Авиабаза Элмендорф-Ричардсон, которая может стать местом встречи Путина и Трампа, является закрытым объектом, убедился корреспондент РИА Новости.
Въезд на базу, где, кроме военной инфраструктуры, есть спортзал, боулинг и кофейня, тщательно охраняется.
На авиабазе, где может пройти встреча Путина и Трампа, участились полеты
На базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске активизировались полеты военной авиации