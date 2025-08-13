https://ria.ru/20250813/alyaska-2035043574.html

На Аляске рассказали об авиабазе, где может пройти встреча Путина и Трампа

На Аляске рассказали об авиабазе, где может пройти встреча Путина и Трампа

На Аляске рассказали об авиабазе, где может пройти встреча Путина и Трампа

Авиабаза Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, которую называют возможным местом встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, является... РИА Новости, 13.08.2025

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 13 авг - РИА Новости. Авиабаза Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, которую называют возможным местом встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, является хорошо охраняемым закрытым объектом, убедился корреспондент РИА Новости. Ранее бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман заявил РИА Новости, что американские военные базы на Аляске могли бы стать лучшим местом для предстоящей в пятницу встречи Путина и Трампа. Одним из таких мест он назвал военную базу Элмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. На базе, кроме военной инфраструктуры, расположены спортзал, боулинг и кофейня. Въезд на территорию тщательно охраняется. Вооруженный военнослужащий вежливо попросил корреспондента РИА Новости развернуться, когда журналист поинтересовался, можно ли проехать на территорию. Второй военный проследил за тем, чтобы непрошенный гость уехал. Местный житель признался РИА Новости, что не был на военной базе, но оценить ее размер можно по фотографиям со спутника. Истребители не перестают взлетать и садиться на военный аэродром. Однако мужчина не жалуется, говорит, что вскоре к этому привыкаешь. "Это становится своего рода развлечением", - сказал он. О встрече Путина и Трампа он слышал только то, что она пройдет на Аляске. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.

