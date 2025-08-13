https://ria.ru/20250813/alyaska-2034922983.html

Священник из Анкориджа назвал Аляску связующим звеном между Россией и США

Священник из Анкориджа назвал Аляску связующим звеном между Россией и США - РИА Новости, 13.08.2025

Священник из Анкориджа назвал Аляску связующим звеном между Россией и США

Аляска, где 15 августа пройдёт встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, остаётся "живым связующим звеном" между странами, заявил РИА

АНКОРИДЖ, 13 авг — РИА Новости. Аляска, где 15 августа пройдёт встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, остаётся "живым связующим звеном" между странами, заявил РИА Новости священник церкви святого Тихона в Анкоридже протоиерей Николай Крейгл. "Аляска - живое связующее звено между США и Россией. Я думаю, что это прекрасное сочетание культур, традиций, языков", - сказал он. Кроме того, священник обратил внимание на то, что о встрече Путина и Трампа стало известно 9 августа, когда церковь чтила память преподобного Германа Аляскинского – русского монаха, который подвизался на Аляске и считается покровителем Америки. "У России и Америки существует очень глубокая духовная связь через Аляску и святого Германа. И я думаю, будет правильным помолиться, чтобы Господь через святого Германа благословил эту встречу наших президентов, и чтобы в наших странах настал мир", - сказал батюшка. Священник также отметил, что Аляска, где он прожил основную часть жизни, до сих пор хранит русское наследие, и многие места здесь названы в честь русских исследователей и промышленников. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

