04:34 13.08.2025
Эксперт прокомментировала выбор Аляски местом саммита России и США
в мире
аляска
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Выбор Аляски местом проведения российско-американского саммита символичен, так как этот штат - "мост дружбы" между народами, заявила РИА Новости Анна Верная, директор Русского культурного центра на Аляске. "Берингов пролив должен соединить людей двух народов. Это очень важно, чтобы слышали наш голос, чтобы были мосты дружбы", - сказала она. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© Fotolia / Tomasz WozniakВид на шоссе Эджертон и горы Врангеля, Аляска
Вид на шоссе Эджертон и горы Врангеля, Аляска. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Выбор Аляски местом проведения российско-американского саммита символичен, так как этот штат - "мост дружбы" между народами, заявила РИА Новости Анна Верная, директор Русского культурного центра на Аляске.
"Берингов пролив должен соединить людей двух народов. Это очень важно, чтобы слышали наш голос, чтобы были мосты дружбы", - сказала она.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Ресторан Пельмени в Анкоридже осаждают журналисты в канун саммита России и США - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Журналисты перед саммитом осаждают пельменный ресторан на Аляске
