Эксперт прокомментировала выбор Аляски местом саммита России и США
Эксперт прокомментировала выбор Аляски местом саммита России и США
2025-08-13T04:34:00+03:00
ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Выбор Аляски местом проведения российско-американского саммита символичен, так как этот штат - "мост дружбы" между народами, заявила РИА Новости Анна Верная, директор Русского культурного центра на Аляске. "Берингов пролив должен соединить людей двух народов. Это очень важно, чтобы слышали наш голос, чтобы были мосты дружбы", - сказала она. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
