https://ria.ru/20250813/alyaska-2034918362.html

Эксперт прокомментировала выбор Аляски местом саммита России и США

Эксперт прокомментировала выбор Аляски местом саммита России и США - РИА Новости, 13.08.2025

Эксперт прокомментировала выбор Аляски местом саммита России и США

Выбор Аляски местом проведения российско-американского саммита символичен, так как этот штат - "мост дружбы" между народами, заявила РИА Новости Анна Верная,... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T04:34:00+03:00

2025-08-13T04:34:00+03:00

2025-08-13T04:34:00+03:00

в мире

аляска

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149123/25/1491232570_0:52:5472:3130_1920x0_80_0_0_4ae7a507ac6ca6fd9ec1c67ed70a3768.jpg

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Выбор Аляски местом проведения российско-американского саммита символичен, так как этот штат - "мост дружбы" между народами, заявила РИА Новости Анна Верная, директор Русского культурного центра на Аляске. "Берингов пролив должен соединить людей двух народов. Это очень важно, чтобы слышали наш голос, чтобы были мосты дружбы", - сказала она. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

https://ria.ru/20250813/alyaske-2034915343.html

аляска

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске