Фестиваль в Алупке объединил классику, джаз и этно

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Фестиваль классической, этнической и джазовой музыки, который прошел 10–13 августа в парке при храме Архангела Михаила в Алупке, собрал десятки артистов и сотни зрителей, сообщают организаторы — культурно-образовательный центр "Архангельский Лад".Программа фестиваля, ставшего частью нового культурно-образовательного формата центра при храме Архангела Михаила, включала концерты под открытым небом, творческие встречи, мастер-классы по живописи, мультипликации, керамике и пекарному делу, кинопоказы и гастрономические вечера.Музыкальная афиша фестиваля объединила пианиста Арсения Тарасевич-Николаева, дуэт Владимира Волкова и Андрея Кондакова с проектом Urban Ethno, джазовое LRK Trio, композитора Григория Цветкова, проект Сергея Филатова "Этносфера", Михаила Феймана, Павла Романенко, Галину Тарасевич-Николаеву, краснодарского дирижера Илью Филиппова, а также премьеру музыкально-поэтического дуэта Анастасии Микульчиной и Евгения Лебедева.Особым событием стало открытие на территории храма читательского пространства — "Литературного куба" с библиотекой из лучших образцов классической и современной литературы, собранной при участии экспертов премий "Большая книга" и "Ясная Поляна"."Фестиваль "Явление" имел большой успех у жителей и гостей Алупки и Большой Ялты. Никому не хотелось, чтобы он заканчивался, и мы решили часть активностей не откладывать в долгий ящик, а сделать их круглогодичными", — приводятся в сообщении слова епископа Ялтинского Нестора (Доненко).Серия концертов, выставок, гастрономических вечеров, мастер-классов и просветительских встреч будет проходить в Алупке в течение всего года.

