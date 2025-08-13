Фестиваль в Алупке объединил классику, джаз и этно
© Фото предоставлено культурно-образовательным центром "Архангельский лад"Фестиваль классической, этнической и джазовой музыки в Алупке
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Фестиваль классической, этнической и джазовой музыки, который прошел 10–13 августа в парке при храме Архангела Михаила в Алупке, собрал десятки артистов и сотни зрителей, сообщают организаторы — культурно-образовательный центр "Архангельский Лад".
Программа фестиваля, ставшего частью нового культурно-образовательного формата центра при храме Архангела Михаила, включала концерты под открытым небом, творческие встречи, мастер-классы по живописи, мультипликации, керамике и пекарному делу, кинопоказы и гастрономические вечера.
© Фото предоставлено культурно-образовательным центром "Архангельский лад"Посетители фестиваля классической, этнической и джазовой музыки в Алупке
Музыкальная афиша фестиваля объединила пианиста Арсения Тарасевич-Николаева, дуэт Владимира Волкова и Андрея Кондакова с проектом Urban Ethno, джазовое LRK Trio, композитора Григория Цветкова, проект Сергея Филатова "Этносфера", Михаила Феймана, Павла Романенко, Галину Тарасевич-Николаеву, краснодарского дирижера Илью Филиппова, а также премьеру музыкально-поэтического дуэта Анастасии Микульчиной и Евгения Лебедева.
Особым событием стало открытие на территории храма читательского пространства — "Литературного куба" с библиотекой из лучших образцов классической и современной литературы, собранной при участии экспертов премий "Большая книга" и "Ясная Поляна".
© Фото предоставлено культурно-образовательным центром "Архангельский лад""Литературный куб"
"Фестиваль "Явление" имел большой успех у жителей и гостей Алупки и Большой Ялты. Никому не хотелось, чтобы он заканчивался, и мы решили часть активностей не откладывать в долгий ящик, а сделать их круглогодичными", — приводятся в сообщении слова епископа Ялтинского Нестора (Доненко).
Серия концертов, выставок, гастрономических вечеров, мастер-классов и просветительских встреч будет проходить в Алупке в течение всего года.