В Анкоридже из-за медведей закрыли туристические тропы

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 13 авг - РИА Новости. Власти крупнейшего на Аляске города Анкоридж в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа закрыли три туристические тропы из-за медведей, сообщила РИА Новости директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная. "Из-за угрозы встречи с медведями для пеших и велосипедных прогулок закрыли три туристических тропы", - сказала Верная. По ее словам, нынешний год как никогда богат на улов красной рыбы в местных речках, и косолапые приходят на охоту. "Такое впервые случилось в Анкоридже", - отмечает она. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

