СМИ: Аляске грозит рекордный ущерб из-за паводка
Alaska Beacon: Аляске грозит рекордный ущерб из-за паводка в городе Джуно
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Вызванный таянием ледника Менденхолл паводок начинается в административном центре американского штата Аляска, городе Джуно, ожидается, что уровень воды может составить около 5 метров и нанести рекордный ущерб, сообщает портал Alaska Beacon.
Ранее портал писал о том, что власти Джуно призвали жителей районов вблизи ледника Менденхолл эвакуироваться из-за ожидающегося на этой неделе паводка. Этот ледник протяженностью почти 20 километров находится в 19 километрах от центра Джуно, и в воскресенье вода в приледниковом озере начала превышать уровень ледяной дамбы.
"Давно ожидаемый паводок из-за таяния ледника обрушивается на столицу Аляски... Ожидается, что пик придется на день среды и достигнет отметки 16,6 футов (около 5 метров - ред.), вероятно, поставив рекорд и нанеся больший урон, чем в предыдущем году, когда были повреждены более 290 домов", - говорится в публикации на сайте
портала.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.