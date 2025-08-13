https://ria.ru/20250813/aljaska-2034943203.html

СМИ: Аляске грозит рекордный ущерб из-за паводка

СМИ: Аляске грозит рекордный ущерб из-за паводка - РИА Новости, 13.08.2025

СМИ: Аляске грозит рекордный ущерб из-за паводка

Вызванный таянием ледника Менденхолл паводок начинается в административном центре американского штата Аляска, городе Джуно, ожидается, что уровень воды может... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T10:14:00+03:00

2025-08-13T10:14:00+03:00

2025-08-13T10:14:00+03:00

в мире

аляска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149123/42/1491234206_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_464a37d65a8f1d8ef572ec1ad0e33d49.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Вызванный таянием ледника Менденхолл паводок начинается в административном центре американского штата Аляска, городе Джуно, ожидается, что уровень воды может составить около 5 метров и нанести рекордный ущерб, сообщает портал Alaska Beacon. Ранее портал писал о том, что власти Джуно призвали жителей районов вблизи ледника Менденхолл эвакуироваться из-за ожидающегося на этой неделе паводка. Этот ледник протяженностью почти 20 километров находится в 19 километрах от центра Джуно, и в воскресенье вода в приледниковом озере начала превышать уровень ледяной дамбы. "Давно ожидаемый паводок из-за таяния ледника обрушивается на столицу Аляски... Ожидается, что пик придется на день среды и достигнет отметки 16,6 футов (около 5 метров - ред.), вероятно, поставив рекорд и нанеся больший урон, чем в предыдущем году, когда были повреждены более 290 домов", - говорится в публикации на сайте портала. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

https://ria.ru/20250813/ukraina-2034933605.html

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, аляска