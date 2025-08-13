https://ria.ru/20250813/aljaska-2034926397.html

На Аляске призвали вернуть сотрудничество городов-побратимов России и США

На Аляске призвали вернуть сотрудничество городов-побратимов России и США - РИА Новости, 13.08.2025

На Аляске призвали вернуть сотрудничество городов-побратимов России и США

Города-побратимы России и США должны восстановить сотрудничество, заявила РИА Новости директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная. РИА Новости, 13.08.2025

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Города-побратимы России и США должны восстановить сотрудничество, заявила РИА Новости директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "У нас большая просьба к президентам, чтобы они вернули сотрудничество городов-побратимов. Это свято", - заявила Верная, напомнив, что Анкоридж связан с Магаданом, а Фэрбенкс - с Иркутском. По ее словам, отношения городов-побратимов являются фундаментом, на котором строится весь мир.

в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп