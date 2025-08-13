Рейтинг@Mail.ru
На Аляске призвали вернуть сотрудничество городов-побратимов России и США - РИА Новости, 13.08.2025
06:43 13.08.2025
На Аляске призвали вернуть сотрудничество городов-побратимов России и США
На Аляске призвали вернуть сотрудничество городов-побратимов России и США - РИА Новости, 13.08.2025
На Аляске призвали вернуть сотрудничество городов-побратимов России и США
Города-побратимы России и США должны восстановить сотрудничество, заявила РИА Новости директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная. РИА Новости, 13.08.2025
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Города-побратимы России и США должны восстановить сотрудничество, заявила РИА Новости директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "У нас большая просьба к президентам, чтобы они вернули сотрудничество городов-побратимов. Это свято", - заявила Верная, напомнив, что Анкоридж связан с Магаданом, а Фэрбенкс - с Иркутском. По ее словам, отношения городов-побратимов являются фундаментом, на котором строится весь мир.
На Аляске призвали вернуть сотрудничество городов-побратимов России и США

Анна Верная: города-побратимы России и США должны восстановить сотрудничество

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Города-побратимы России и США должны восстановить сотрудничество, заявила РИА Новости директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"У нас большая просьба к президентам, чтобы они вернули сотрудничество городов-побратимов. Это свято", - заявила Верная, напомнив, что Анкоридж связан с Магаданом, а Фэрбенкс - с Иркутском.
По ее словам, отношения городов-побратимов являются фундаментом, на котором строится весь мир.
На Чукотке рассказали, как раньше добирались на Аляску
