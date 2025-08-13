https://ria.ru/20250813/aljaska-2034926397.html
На Аляске призвали вернуть сотрудничество городов-побратимов России и США
На Аляске призвали вернуть сотрудничество городов-побратимов России и США - РИА Новости, 13.08.2025
На Аляске призвали вернуть сотрудничество городов-побратимов России и США
Города-побратимы России и США должны восстановить сотрудничество, заявила РИА Новости директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T06:43:00+03:00
2025-08-13T06:43:00+03:00
2025-08-13T06:43:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569971012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_22da1135d6430aac4e321adc12ad4454.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Города-побратимы России и США должны восстановить сотрудничество, заявила РИА Новости директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "У нас большая просьба к президентам, чтобы они вернули сотрудничество городов-побратимов. Это свято", - заявила Верная, напомнив, что Анкоридж связан с Магаданом, а Фэрбенкс - с Иркутском. По ее словам, отношения городов-побратимов являются фундаментом, на котором строится весь мир.
https://ria.ru/20250813/aljaska-2034922394.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569971012_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_b6c461e939ea6585b4c53dedbeaf4e0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
На Аляске призвали вернуть сотрудничество городов-побратимов России и США
Анна Верная: города-побратимы России и США должны восстановить сотрудничество