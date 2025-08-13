Рейтинг@Mail.ru
На Чукотке рассказали, как раньше добирались на Аляску
05:31 13.08.2025
На Чукотке рассказали, как раньше добирались на Аляску
Представители коренных народов, живущие на Чукотке, раньше добирались в гости к своим родственникам на Аляску морем - на байдарах и вельботах, рассказала РИА Новости жительница Чукотского АО Татьяна Ачиргина.
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Представители коренных народов, живущие на Чукотке, раньше добирались в гости к своим родственникам на Аляску морем - на байдарах и вельботах, рассказала РИА Новости жительница Чукотского АО Татьяна Ачиргина. По ее словам, родня на Аляске в основном есть у "южных" эскимосов – например, жителей Провиденского района. Раньше встречаться им было достаточно просто – виза не требовалась, нужно было только приглашение от жителя Аляски. "Жители Аляски (оформляя приглашение – ред.) давали заверение, что они на время визита родственника будут его содержать – это была важная строка. Наши оформляли бумагу у наших пограничников и уплывали или улетали самолетом. На Аляске россиян встречали береговая охрана и таможенная служба. Морем туда можно было отправиться из Чаплино, из Сиреников. Ходили на байдарах, вельботах. Из Чаплино до острова Святого Лаврентия – всего 60 километров. Приезжали наши туда, и жители Аляски - к нам. Общение не было затруднено. Все ездили в гости", - вспоминает Ачиргина. По ее словам, были и случаи, когда жители Аляски добирались к своим родным в Анадырь. Родственники везли друг другу подарки, нередко проходили и совместные фестивали народного фольклорного творчества, рассказала собеседница. "К нам приезжали не только эскимосы, но и индейцы, их всех принимали очень хорошо. И мы ездили к ним, "обменивались" ансамблями. Ездили педагоги, был языковой обмен. Ездили и детские языковые группы, чтобы погрузиться в языковую среду на Аляске. Это было в 90-е годы. В "нулевые" в течение года у нас был совместный проект – телефонный диалог. Мы регулярно собирались группами, созванивались, обсуждали вопросы медицины, образования, сохранения языка", - сказала Ачиргина. Она добавила, что коренные жители в связи со встречей президентов РФ и США надеются на то, что прежние связи с Аляской возобновятся. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
На Чукотке рассказали, как раньше добирались на Аляску

Жительница Чукотки Ачиргина: эскимосы раньше добирались на Аляску на байдарках

Город Уиттиер, Аляска
Город Уиттиер, Аляска - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Fotolia / nvcstudio
Город Уиттиер, Аляска. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. Представители коренных народов, живущие на Чукотке, раньше добирались в гости к своим родственникам на Аляску морем - на байдарах и вельботах, рассказала РИА Новости жительница Чукотского АО Татьяна Ачиргина.
По ее словам, родня на Аляске в основном есть у "южных" эскимосов – например, жителей Провиденского района. Раньше встречаться им было достаточно просто – виза не требовалась, нужно было только приглашение от жителя Аляски.
На Валааме рассказали о символизме встречи Путина и Трампа на Аляске
05:11
На Валааме рассказали о символизме встречи Путина и Трампа на Аляске
05:11
"Жители Аляски (оформляя приглашение – ред.) давали заверение, что они на время визита родственника будут его содержать – это была важная строка. Наши оформляли бумагу у наших пограничников и уплывали или улетали самолетом. На Аляске россиян встречали береговая охрана и таможенная служба. Морем туда можно было отправиться из Чаплино, из Сиреников. Ходили на байдарах, вельботах. Из Чаплино до острова Святого Лаврентия – всего 60 километров. Приезжали наши туда, и жители Аляски - к нам. Общение не было затруднено. Все ездили в гости", - вспоминает Ачиргина.
По ее словам, были и случаи, когда жители Аляски добирались к своим родным в Анадырь. Родственники везли друг другу подарки, нередко проходили и совместные фестивали народного фольклорного творчества, рассказала собеседница.
"К нам приезжали не только эскимосы, но и индейцы, их всех принимали очень хорошо. И мы ездили к ним, "обменивались" ансамблями. Ездили педагоги, был языковой обмен. Ездили и детские языковые группы, чтобы погрузиться в языковую среду на Аляске. Это было в 90-е годы. В "нулевые" в течение года у нас был совместный проект – телефонный диалог. Мы регулярно собирались группами, созванивались, обсуждали вопросы медицины, образования, сохранения языка", - сказала Ачиргина.
Она добавила, что коренные жители в связи со встречей президентов РФ и США надеются на то, что прежние связи с Аляской возобновятся.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Эксперт прокомментировала выбор Аляски местом саммита России и США
04:34
Эксперт прокомментировала выбор Аляски местом саммита России и США
04:34
 
