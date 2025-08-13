https://ria.ru/20250813/aljaska-2034910629.html
На Аляске надеются на восстановление дружбы между Россией и США
2025-08-13T01:18:00+03:00
в мире
сша
аляска
россия
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Русская диаспора на Аляске надеется, что встреча президентов России и США поможет восстановить дружбу и мир между двумя странами, сказала РИА Новости директор Русского культурного центра в американском штате Анна Верная. "Мы уже давно ждем, чтобы между нашими двумя великими странами были дружба и мир. И надеемся, что встреча наших президентов приблизит нас к более тесному сотрудничеству, что они найдут точки соприкосновения", - отметила она. По словам Верной, главное найти то, что нас с США "объединяет, а не разъединяет". Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
сша
аляска
россия
