На Аляске надеются на восстановление дружбы между Россией и США

На Аляске надеются на восстановление дружбы между Россией и США

2025-08-13T01:18:00+03:00

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Русская диаспора на Аляске надеется, что встреча президентов России и США поможет восстановить дружбу и мир между двумя странами, сказала РИА Новости директор Русского культурного центра в американском штате Анна Верная. "Мы уже давно ждем, чтобы между нашими двумя великими странами были дружба и мир. И надеемся, что встреча наших президентов приблизит нас к более тесному сотрудничеству, что они найдут точки соприкосновения", - отметила она. По словам Верной, главное найти то, что нас с США "объединяет, а не разъединяет". Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

