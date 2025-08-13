Рейтинг@Mail.ru
На Аляске надеются на восстановление дружбы между Россией и США - РИА Новости, 13.08.2025
01:18 13.08.2025
На Аляске надеются на восстановление дружбы между Россией и США
На Аляске надеются на восстановление дружбы между Россией и США - РИА Новости, 13.08.2025
На Аляске надеются на восстановление дружбы между Россией и США
Русская диаспора на Аляске надеется, что встреча президентов России и США поможет восстановить дружбу и мир между двумя странами, сказала РИА Новости директор... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T01:18:00+03:00
2025-08-13T01:18:00+03:00
в мире
сша
аляска
россия
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_29480d392803c6b52c73d8de79e14b12.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Русская диаспора на Аляске надеется, что встреча президентов России и США поможет восстановить дружбу и мир между двумя странами, сказала РИА Новости директор Русского культурного центра в американском штате Анна Верная. "Мы уже давно ждем, чтобы между нашими двумя великими странами были дружба и мир. И надеемся, что встреча наших президентов приблизит нас к более тесному сотрудничеству, что они найдут точки соприкосновения", - отметила она. По словам Верной, главное найти то, что нас с США "объединяет, а не разъединяет". Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
в мире, сша, аляска, россия, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Аляска, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
На Аляске надеются на восстановление дружбы между Россией и США

Русская диаспора на Аляске надеется на восстановление дружбы между Россией и США

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Русская диаспора на Аляске надеется, что встреча президентов России и США поможет восстановить дружбу и мир между двумя странами, сказала РИА Новости директор Русского культурного центра в американском штате Анна Верная.
"Мы уже давно ждем, чтобы между нашими двумя великими странами были дружба и мир. И надеемся, что встреча наших президентов приблизит нас к более тесному сотрудничеству, что они найдут точки соприкосновения", - отметила она.
По словам Верной, главное найти то, что нас с США "объединяет, а не разъединяет".
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
