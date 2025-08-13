Королева закулисья : драматическая история "салтычихи" Марины Зудиной

https://ria.ru/20250813/aktrisa-2034824161.html

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Марина Зудина - имя, которое десятилетиями внушало одновременно трепет и уважение в театральных кругах Москвы. Одна ее улыбка могла поднять актрису на пьедестал славы, а недовольство означало неминуемый крах карьеры. Ее называли королевой закулисья, хозяйкой, чей голос решал судьбы, а амбиции становились предметом сплетен. Но за этим блеском скрывалась суровая реальность: власть оказалась иллюзорной, а личная жизнь – рухнула в один момент."Салтычиха" театрального мираТеатр имени Олега Табакова в прошлом был своего рода царством Зудиной. Ее влияние чувствовали все, от самых молодых актрис до опытных мэтров сцены. Один ее взгляд действительно мог изменить карьеру: непокорная артистка могла навсегда исчезнуть с главных ролей, а фаворитки легко продвигались к славе.В костюмерных шились наряды, отражающие только ее настроение, декораторы беспрекословно исполняли только ее распоряжения. Никто не осмеливался бросить вызов "королеве", боясь потерять все.Словно паучиха, Зудина плела вокруг себя целый кокон влияния: поддержка гарантировала привилегии, отторжение - забвение и второстепенные роли. Говорили, что даже самые именитые режиссеры предпочитали не спорить с ней, понимая, что противостоять означало рисковать собственной карьерой. Репутация "салтычихи" театрального мира крепла годами - неофициально, но вполне заслуженно.Отказ дать главную роль мог обернуться не просто потерей возможности, а настоящей травлей. По слухам, Зудина не прощала обид и всегда добивалась своего.Падение королевы: смерть Табакова и смена властиСо смертью Олега Табакова ушла целая эпоха, а с ней и привычные устои. Для Марины Зудиной этот день стал точкой невозврата. Владычество "королевы закулисья" оказалось хрупким. Без поддержки Табакова исчезли и страх, и уважение, и влияние.Владимир Машков, новый художественный руководитель, жестко обозначил свою власть, показав, что прежние порядки закончились. Театры, в которых Зудина была хозяйкой положения, теперь превратились в чужие для нее территории.Молодые актрисы, раньше боявшиеся взглянуть ей в глаза, теперь с легкостью, даже не здороваясь, обходили стороной "салтычиху". Те, кто вчера подчинялся ей, сегодня игнорировали. Ее место в театре стремительно исчезало. Исчезли главные роли, а потом и эпизоды, из программ вычеркивали спектакли, где она когда-то блистала.В закулисье о Зудиной долго говорили как о жесткой и деспотичной фигуре, чей стиль руководства заставлял трепетать даже бывалых актеров. Но властность держалась лишь на базе поддержки руководства и страха, которые исчезли после смерти Табакова."Золотой мальчик" без талантаЛичная драма Зудиной оказалась не менее драматичной, чем театральные интриги. Много лет она была женой Олега Табакова, но их брак и семья подверглись серьезным испытаниям. Завещание мэтра, ставшее вишенкой на торте, вызвало настоящий раскол в семье.Все имущество ушло Марине и детям от второго брака, в то время как старший сын Табакова, Антон, оказался вне игры."Он и так обеспечен", - холодно отрезала Зудина в одном из интервью. Но кроме Антона, пострадала и старшая дочь Александра с внуками, которые получили лишь символические доли. Их имена редко звучали в прессе и молчание только подогревало общественное недовольство.Поклонники и театральные знатоки обсуждали: где проходит грань между любовью и холодной борьбой за наследство? Каково это быть исключенным из жизни великого актера?Особое внимание привлекает история Павла - сына Марины и Олега. После смерти отца Павел остался в "Табакерке", но под новым руководством его быстро лишили прежних привилегий. Роли сократились до эпизодов, а попытки бороться с этим ничего не дали.Павел отдался светской жизни, тусовкам и удовольствиям, что, конечно, не прошло незамеченным. Желтая пресса охотно называла его "золотым мальчиком без таланта", намекая, что фамилия больше помогала, чем мастерство. Его уход из театра почти никто не заметил.Это была попытка присвоить славу отца?На фоне трудолюбия и преданности отца такой поворот кажется особенно трагичным. Олег Табаков жил театром до последнего, а сын предпочел забыть о сцене ради легкомысленных радостей. Публика и коллеги задавались вопросом: был ли у Павла настоящий дар или лишь попытка присвоить славу отца?В театральном сообществе давно ходят слухи о старшей дочери Александре, которая после появления Марины Зудиной в жизни Табакова словно исчезла с горизонта. Марина никогда не упоминала ее публично, словно Александра - персонаж из другого времени.Беременность Зудиной стала поводом для развода Табакова с первой женой Людмилой Крыловой - событие, которое так же вызывало немало сплетен и скандалов в театральной Москве. Многие считают, что ради личного счастья Марина шла по головам, не замечая, кого оставляет позади.Сегодня Марина Зудина пытается сохранить образ сильной и независимой женщины. Но, как подчеркивают критики, даже самые красивые слова не смогут заменить ей ни настоящих ролей, ни искренней поддержки коллег и зрителей.Протест – дело семейноеРанее РИА Новости уже писали о том, что сын Олега Табакова оказался в эпицентре скандалов. Начав карьеру под крылом отца, Павел быстро взлетел на театральный и кинематографический Олимп.Сначала был громкий уход из театра. А затем резкие высказывания. Февраль 2022 года стал переломным моментом для многих россиян. С началом специальной военной операции на Украине общество разделилось на тех, кто безоговорочно поддержал действия государства, и тех, кто выразил обеспокоенность происходящим.Павел Табаков выбрал вторую категорию. В своих социальных сетях молодой актер разместил лаконичный, но красноречивый статус: "Нет войне". Эти два слова вызвали настоящую бурю негодования среди патриотически настроенных граждан, которые обрушились на Табакова с обвинениями в предательстве. Впрочем, продемонстрировав позицию, Павел вскоре удалил провокационную запись и продолжил работать в России.Еще одним неоднозначным моментом в биографии актера стала его поддержка Ренаты Литвиновой. Эксцентричная актриса и режиссер, покинувшая Россию после начала СВО и обосновавшаяся во Франции, известна своей сложной позицией по украинскому вопросу. Павел сотрудничал с ней в театре, играя в спектаклях "Звезда вашего периода" и "Северный ветер".Когда Литвинова переехала в Париж, многие восприняли это как политический жест. Однако Табаков поспешил выступить в ее защиту. В одном из интервью он заявил, что отъезд Ренаты связан исключительно с проблемами со здоровьем, а не с политическим протестом.Пока же все выглядит на грани абсурда - актер критикует общество страны, которая обеспечивает ему комфортную жизнь и профессиональную самореализацию. Российская индустрия кино и театра продолжает предоставлять Павлу Табакову роли и возможности, несмотря на его неоднозначные высказывания. Впрочем, сразу после начала СВО и сама Марина Зудина присоединилась к сонму голосов, выступающих против российской спецоперации. Видимо, протест – дело семейное.

