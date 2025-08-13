https://ria.ru/20250813/aktrisa-2034795671.html

Дочь Виктории Бони решила никогда не работать

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Зачем вставать в семь утра, когда можно проснуться в люксе, заказать завтрак в постель и посвятить день релаксу? Именно так, кажется, теперь думает 13-летняя Анджелина - дочь Виктории Бони, которая этим летом громко заявила: "Я не хочу работать". И сделала это не где-нибудь, а в присутствии человека, которого рунет давно окрестил "королем бездельников" - Прохора Шаляпина.Виктория Боня всегда умела превращать свою жизнь в зрелищное шоу. Бывшая звезда "Дома-2", ныне телеведущая и предпринимательница, зарабатывает не только проектами и светскими мероприятиями, но и умением всегда оставаться в центре внимания.В последние годы к этому вниманию она активно "подключает" свою 13-летнюю дочь Анджелину. Девочка появляется на мероприятиях, в рекламных коллаборациях, а аккаунты в соцсетях заполняются видео и фото, снятыми мамой.Встреча "двух бездельников"С каждым днем дочери предпринимательницы становилось все труднее найти общий язык с матерью. Несмотря на все усилия Бони, которая намеревалась вывести свою дочь на новый уровень в социальных сетях и на сцене, Анджелина, кажется, решила идти совершенно другим путем. И этот путь - отказ от какого-либо труда, с лозунгом "Зачем работать, если можно отдыхать?"Боня решила разыграть шуточную, как ей казалось, встречу дочери с певцом, которого в сети давно окрестили "главным альфонсом страны". И сделала это в своем фирменном стиле - на камеру."Прохор, я хочу познакомить тебя с моей дочкой Анджелиной. У вас так много общего: оба любите деньги и ничего для этого не хотите делать. Вот я пашу, как папа Карло, а вы вдвоем зарабатываете на релаксе. В чем ваш секрет?", - с иронией спросила телеведущая.Шаляпин, не моргнув глазом, поддержал игру. Он заявил, что не понимает, зачем тратить силы, например, на восхождение на Эверест, если можно провести тот же день в СПА или на массаже. "Работа" - слово, которое его, по собственному признанию, пугает.И, что особенно интересно, Анджелина слушала каждое слово, не перебивая. Возможно, именно в этот момент подросток нашла союзника в своем "трудовом бунте" против матери.Как родился "клуб бездельников"После разговора с Шаляпиным Анджелина в очередной раз отказалась сниматься в маминых видео, заявив, что "не хочет работать". На глазах у всех она просто ушла со съемочной площадки."Ты видишь? Она говорит: Я не хочу работать, ты меня заставляешь", - возмутилась Боня.Шаляпин же был непоколебим: он убежден, что можно жить в достатке, не гоняясь за карьерой и не сгорая на работе. Его рецепт в "любви к себе" и отказе от навязанных обществом ценностей."Секрет в любви к себе, прежде всего. Сам себя не полюбишь - никто так сильно не полюбит", - наставлял он юную тиктокершу.Как оказалось, шоумен не мог не поддержать эту философию. Стоя рядом с Анджелиной, он выразил полное непонимание того, почему ее мать так сильно настаивает на труде и успехе, в то время как можно легко наслаждаться жизнью без забот.Он признался, что сам никогда бы не потратил ни сил, ни времени, чтобы совершать великие подвиги, когда вместо этого можно просто расслабиться и наслаждаться жизнью.Публика на стороне Анджелины?Летом 2025 года соцсети буквально раскололись на два лагеря. Одни осуждали Боню за то, что она "лишает дочь детства", заставляя ее посещать светские мероприятия и работать на камеру. Другие - аплодировали подростку за смелость сказать "нет" даже собственной матери.Такой подход к жизни - без труда и усилий - наверняка вызывает вопросы у более зрелых поколений. Ведь далеко не всем удается достичь успеха без работы. Боня, например, всегда подчеркивала, что сама прошла через тяжелые времена, когда приходилось "пахать", чтобы достичь всего, что есть сейчас. И она не могла понять, как ее дочь, не имея этого жизненного опыта, может так уверенно отвергать труд.В это время Прохор Шаляпин, спокойно продолжил популяризировать свою философию жизни без забот и работы. Он признался, что, несмотря на свою репутацию альфонса, он всегда зарабатывал деньги, просто предпочитал не показывать это в своих публичных образах, мол, для него работать не является чем-то важным. Главное — это отдыхать и наслаждаться жизнью.Интересно, что Шаляпин в приватной беседе признался: образ "веселого бездельника" — всего лишь удачный пиар-ход. На деле он работает, гастролирует и выполняет обязательства по контрактам."Меня обвиняют в альфонстве, но я всегда зарабатывал деньги. Я никогда не просил ничего у людей, но мне действительно хватает. Мне не нужно больше", - признался Шаляпин.Боня против бездельников и "СПА-философии"Проблема в том, что подростки часто воспринимают публичные образы буквально. Шаляпин шутит о жизни без работы, а его молодые поклонники тут же начинают мечтать о "летних каникулах навсегда".Анджелина же уже оказалась в ситуации, когда ее популярность во многом - заслуга матери. Боня вкладывала в этот образ силы, время и связи.Поэтому она болезненно реагирует на слова дочери и поддерживающего ее Шаляпина. Ведь в глазах Виктории, любой человек, даже ребенок звезды, должен понимать цену успеха.Да, Анджелина наследница капитала отца, но, как считает Боня, это не повод вычеркивать из жизни слово "работа".

