ФСБ показала задержание украинского агента в Кировской области
10:31 13.08.2025
ФСБ показала задержание украинского агента в Кировской области
ФСБ показала задержание пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибирской магистрали и собиравшегося уехать на СВО и перейти на сторону ВСУ. РИА Новости, 13.08.2025
россия
киев
кировская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
происшествия
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. ФСБ показала задержание пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибирской магистрали и собиравшегося уехать на СВО и перейти на сторону ВСУ. В опубликованном спецслужбой видеоролике показано, как оперативники берут злоумышленника, стоящего на вокзале, под руки и уводят. Также демонстрируется найденная у него различная проукраинская атрибутика. Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Кировской области гражданина РФ, вступившего в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировавшего заключить контракт с Минобороны РФ, чтобы попасть в зону СВО и перейти на сторону ВСУ. Злоумышленник наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал поджоги релейных шкафов Транссиба для блокирования перевозок в интересах СВО. Возбуждены уголовные дела по делу о госизмене и участии в деятельности реорганизации.
россия, киев, кировская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Киев, Кировская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Происшествия
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. ФСБ показала задержание пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибирской магистрали и собиравшегося уехать на СВО и перейти на сторону ВСУ.
В опубликованном спецслужбой видеоролике показано, как оперативники берут злоумышленника, стоящего на вокзале, под руки и уводят. Также демонстрируется найденная у него различная проукраинская атрибутика.
Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Кировской области гражданина РФ, вступившего в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировавшего заключить контракт с Минобороны РФ, чтобы попасть в зону СВО и перейти на сторону ВСУ. Злоумышленник наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал поджоги релейных шкафов Транссиба для блокирования перевозок в интересах СВО. Возбуждены уголовные дела по делу о госизмене и участии в деятельности реорганизации.
Задержание агента Киева, собиравшегося взорвать российского военного в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Агент Киева рассказал, как заложил бомбу в автомобиль для убийства военного
Вчера, 10:22
 
Россия, Киев, Кировская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Происшествия
 
 
