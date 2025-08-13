https://ria.ru/20250813/agent-2034946356.html
ФСБ показала задержание украинского агента в Кировской области
ФСБ показала задержание украинского агента в Кировской области - РИА Новости, 13.08.2025
ФСБ показала задержание украинского агента в Кировской области
ФСБ показала задержание пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибирской магистрали и собиравшегося уехать на СВО и перейти на сторону ВСУ. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T10:31:00+03:00
2025-08-13T10:31:00+03:00
2025-08-13T10:31:00+03:00
россия
киев
кировская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034942580_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7bde2ad4587c0061544c611ba481b540.jpg
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. ФСБ показала задержание пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибирской магистрали и собиравшегося уехать на СВО и перейти на сторону ВСУ. В опубликованном спецслужбой видеоролике показано, как оперативники берут злоумышленника, стоящего на вокзале, под руки и уводят. Также демонстрируется найденная у него различная проукраинская атрибутика. Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Кировской области гражданина РФ, вступившего в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировавшего заключить контракт с Минобороны РФ, чтобы попасть в зону СВО и перейти на сторону ВСУ. Злоумышленник наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал поджоги релейных шкафов Транссиба для блокирования перевозок в интересах СВО. Возбуждены уголовные дела по делу о госизмене и участии в деятельности реорганизации.
https://ria.ru/20250812/agent-2034736703.html
россия
киев
кировская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034942580_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a1cf77303e0d753656d543760fce0082.jpg
Задержание пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе
Видео о задержании пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе, публикует ФСБ
2025-08-13T10:31
true
PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, кировская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Киев, Кировская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Происшествия
ФСБ показала задержание украинского агента в Кировской области
ФСБ показала задержание планировавшего поджоги на Транссибе пособника Киева