ФСБ показала задержание украинского агента в Кировской области

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. ФСБ показала задержание пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибирской магистрали и собиравшегося уехать на СВО и перейти на сторону ВСУ. В опубликованном спецслужбой видеоролике показано, как оперативники берут злоумышленника, стоящего на вокзале, под руки и уводят. Также демонстрируется найденная у него различная проукраинская атрибутика. Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Кировской области гражданина РФ, вступившего в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировавшего заключить контракт с Минобороны РФ, чтобы попасть в зону СВО и перейти на сторону ВСУ. Злоумышленник наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал поджоги релейных шкафов Транссиба для блокирования перевозок в интересах СВО. Возбуждены уголовные дела по делу о госизмене и участии в деятельности реорганизации.

