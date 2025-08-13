https://ria.ru/20250813/agent-2034943105.html
Задержанный агент Киева признался в планах совершить покушение на военных
Задержанный агент Киева признался в планах совершить покушение на военных - РИА Новости, 13.08.2025
Задержанный агент Киева признался в планах совершить покушение на военных
Задержанный украинский агент признался, что планировал убить как можно больше российских военных перед тем, как перейти на сторону ВСУ. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T10:13:00+03:00
2025-08-13T10:13:00+03:00
2025-08-13T10:37:00+03:00
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Задержанный украинский агент признался, что планировал убить как можно больше российских военных перед тем, как перейти на сторону ВСУ.Силовики задержали в Кировской области пособника Киева, который планировал поджечь релейные шкафы Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО, сообщила ФСБ. Затем он должен был заключить с Минобороны РФ контракт о прохождении военной службы в зоне спецоперации и затем перейти на сторону ВСУ, добавили в российской спецслужбе."Со мной связался координатор, который также попросил мои личные данные и фото паспорта. Я ему все это скинул и начал ждать ответа второго координатора. Второй координатор со мной связался, мы сошлись на том мнении, чтобы я подписал контракт с Вооруженными силами Российской Федерации, попал в военную часть в Курскую область для того, чтобы сбежать на территорию Украины", - сказал задержанный на видео ФСБ."Для этого мне понадобилось бы кинуть гранату или автоматной очередью убить как можно больше российских военнослужащих для того, чтобы завоевать их (украинских кураторов - ред.) доверие с фотовидеофиксацией желательно. Затем перебежать с этим всем на территорию украинской стороны, где меня бы встретили украинские пограничники, и продолжил там нести службу", - добавил задержанный.
Задержанный агент Киева признался в планах совершить покушение на военных
Агент Киева планировал после покушения на военных перейти на сторону ВСУ