Задержанный агент Киева признался в планах совершить покушение на военных

2025-08-13T10:13:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

кировская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Задержанный украинский агент признался, что планировал убить как можно больше российских военных перед тем, как перейти на сторону ВСУ.Силовики задержали в Кировской области пособника Киева, который планировал поджечь релейные шкафы Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО, сообщила ФСБ. Затем он должен был заключить с Минобороны РФ контракт о прохождении военной службы в зоне спецоперации и затем перейти на сторону ВСУ, добавили в российской спецслужбе."Со мной связался координатор, который также попросил мои личные данные и фото паспорта. Я ему все это скинул и начал ждать ответа второго координатора. Второй координатор со мной связался, мы сошлись на том мнении, чтобы я подписал контракт с Вооруженными силами Российской Федерации, попал в военную часть в Курскую область для того, чтобы сбежать на территорию Украины", - сказал задержанный на видео ФСБ."Для этого мне понадобилось бы кинуть гранату или автоматной очередью убить как можно больше российских военнослужащих для того, чтобы завоевать их (украинских кураторов - ред.) доверие с фотовидеофиксацией желательно. Затем перебежать с этим всем на территорию украинской стороны, где меня бы встретили украинские пограничники, и продолжил там нести службу", - добавил задержанный.

Задержание пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе Видео о задержании пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе, публикует ФСБ 2025-08-13T10:13 true PT1M39S

