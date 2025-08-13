https://ria.ru/20250813/aftershok-2034956663.html
В Турции зафиксировали более 1200 афтершоков после землетрясения
В Турции зафиксировали более 1200 афтершоков после землетрясения - РИА Новости, 13.08.2025
В Турции зафиксировали более 1200 афтершоков после землетрясения
Сейсмологи зафиксировали более 1200 афтершоков после землетрясения в турецкой провинции Балыкесир, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T10:50:00+03:00
2025-08-13T10:50:00+03:00
2025-08-13T10:50:00+03:00
в мире
турция
стамбул
маниса (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg
СТАМБУЛ, 13 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали более 1200 афтершоков после землетрясения в турецкой провинции Балыкесир, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). После землетрясения в воскресенье магнитудой 6,1 с эпицентром у города Сындыргы погиб один человек, пострадали 29, сообщил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле. "По состоянию на 09.30 среды (время совпадает с мск - ред.) произошло 1235 афтершоков после землетрясения в Сындыргы. 19 из них - магнитудой выше 4", - сообщило ведомство в пресс-релизе. Министр окружающей среды, градостроительства и климатических изменений Мурат Курум в свою очередь сообщил, что в результате землетрясения обрушились или значительно повреждены порядка 193 зданий в провинциях Балыкесир, Маниса и Бурса.
https://ria.ru/20250810/zemletryasenie-2034476605.html
https://ria.ru/20250801/kamchatka-2032750805.html
турция
стамбул
маниса (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_340852e8441b9a247a4bd1db304ce9a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул, маниса (провинция)
В мире, Турция, Стамбул, Маниса (провинция)
В Турции зафиксировали более 1200 афтершоков после землетрясения
AFAD: в турецком Балыкесире произошло более 1200 афтершоков после землетрясения