В Турции зафиксировали более 1200 афтершоков после землетрясения - РИА Новости, 13.08.2025
10:50 13.08.2025
В Турции зафиксировали более 1200 афтершоков после землетрясения
в мире
турция
стамбул
маниса (провинция)
СТАМБУЛ, 13 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали более 1200 афтершоков после землетрясения в турецкой провинции Балыкесир, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). После землетрясения в воскресенье магнитудой 6,1 с эпицентром у города Сындыргы погиб один человек, пострадали 29, сообщил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле. "По состоянию на 09.30 среды (время совпадает с мск - ред.) произошло 1235 афтершоков после землетрясения в Сындыргы. 19 из них - магнитудой выше 4", - сообщило ведомство в пресс-релизе. Министр окружающей среды, градостроительства и климатических изменений Мурат Курум в свою очередь сообщил, что в результате землетрясения обрушились или значительно повреждены порядка 193 зданий в провинциях Балыкесир, Маниса и Бурса.
© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
СТАМБУЛ, 13 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали более 1200 афтершоков после землетрясения в турецкой провинции Балыкесир, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
После землетрясения в воскресенье магнитудой 6,1 с эпицентром у города Сындыргы погиб один человек, пострадали 29, сообщил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле.
"По состоянию на 09.30 среды (время совпадает с мск - ред.) произошло 1235 афтершоков после землетрясения в Сындыргы. 19 из них - магнитудой выше 4", - сообщило ведомство в пресс-релизе.
Министр окружающей среды, градостроительства и климатических изменений Мурат Курум в свою очередь сообщил, что в результате землетрясения обрушились или значительно повреждены порядка 193 зданий в провинциях Балыкесир, Маниса и Бурса.
