"Аэрофлот" осенью запустит прямые рейсы из Владивостока на Чукотку - РИА Новости, 13.08.2025
04:21 13.08.2025
"Аэрофлот" осенью запустит прямые рейсы из Владивостока на Чукотку
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. "Аэрофлот" в конце октября запустит еженедельные авиарейсы из Владивостока в столицу Чукотки Анадырь, сообщил глава региона Владислав Кузнецов. "Договорились с "Аэрофлотом" о запуске рейсов Анадырь-Владивосток. Начало полетов – 27 октября, рейс будет еженедельным, вылет из Анадыря по вторникам. Летать будет Airbus A319. Запуск этого рейса был одним из приоритетов. Направление Анадырь-Владивосток - важное для нашего округа, востребованное у жителей", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале. Он отметил, что сейчас из Анадыря есть прямые рейсы в Москву, Красноярск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский. Из Певека летают самолеты в Магадан, Новосибирск, Якутск, из Билибино – в Магадан.
анадырь, владивосток, магадан, владислав кузнецов, аэрофлот, airbus a319
Анадырь, Владивосток, Магадан, Владислав Кузнецов, Аэрофлот, Airbus A319
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. "Аэрофлот" в конце октября запустит еженедельные авиарейсы из Владивостока в столицу Чукотки Анадырь, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.
"Договорились с "Аэрофлотом" о запуске рейсов Анадырь-Владивосток. Начало полетов – 27 октября, рейс будет еженедельным, вылет из Анадыря по вторникам. Летать будет Airbus A319. Запуск этого рейса был одним из приоритетов. Направление Анадырь-Владивосток - важное для нашего округа, востребованное у жителей", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас из Анадыря есть прямые рейсы в Москву, Красноярск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский. Из Певека летают самолеты в Магадан, Новосибирск, Якутск, из Билибино – в Магадан.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Аэрофлот" возобновил полеты из Москвы в Тегеран
7 августа, 09:01
 
АнадырьВладивостокМагаданВладислав КузнецовАэрофлотAirbus A319
 
 
