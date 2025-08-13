https://ria.ru/20250813/aeroflot-2034917742.html

"Аэрофлот" осенью запустит прямые рейсы из Владивостока на Чукотку

"Аэрофлот" осенью запустит прямые рейсы из Владивостока на Чукотку - РИА Новости, 13.08.2025

"Аэрофлот" осенью запустит прямые рейсы из Владивостока на Чукотку

"Аэрофлот" в конце октября запустит еженедельные авиарейсы из Владивостока в столицу Чукотки Анадырь, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг – РИА Новости. "Аэрофлот" в конце октября запустит еженедельные авиарейсы из Владивостока в столицу Чукотки Анадырь, сообщил глава региона Владислав Кузнецов. "Договорились с "Аэрофлотом" о запуске рейсов Анадырь-Владивосток. Начало полетов – 27 октября, рейс будет еженедельным, вылет из Анадыря по вторникам. Летать будет Airbus A319. Запуск этого рейса был одним из приоритетов. Направление Анадырь-Владивосток - важное для нашего округа, востребованное у жителей", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале. Он отметил, что сейчас из Анадыря есть прямые рейсы в Москву, Красноярск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский. Из Певека летают самолеты в Магадан, Новосибирск, Якутск, из Билибино – в Магадан.

