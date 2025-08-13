https://ria.ru/20250813/adamishin-2034964651.html
Умер бывший посол в Италии и Британии Адамишин
Умер бывший посол в Италии и Британии Адамишин - РИА Новости, 13.08.2025
Умер бывший посол в Италии и Британии Адамишин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости о смерти посла в отставке Анатолия Адамишина, проработавшего в министерстве иностранных дел РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T11:19:00+03:00
2025-08-13T11:19:00+03:00
2025-08-13T11:35:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034963735_0:155:1982:1270_1920x0_80_0_0_831b03fff26353a147c063751e851536.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости о смерти посла в отставке Анатолия Адамишина, проработавшего в министерстве иностранных дел 40 лет."С прискорбием сообщаем, что умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Адамишин 1934 года рождения",- сказала она.Захарова добавила, что Адамишин проработал в МИД 40 лет."В ближайшее время будет опубликован официальный некролог",- добавила официальный представитель МИД России.Адамишин занимал должность чрезвычайного и полномочного посла с 1982 года. В период с 1986 по 1990 год он был заместителем министра иностранных дел СССР, с 1993 по 1994 - первым заместителем главы МИД РФ. С 1997 по 1998 год он трудился в качестве министра РФ по делам СНГ. Адамишин также занимал пост посла СССР, а затем России в Италии (1990-1992) и посла РФ в Великобритании (1994-1997).
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034963735_0:0:1982:1488_1920x0_80_0_0_24fd44c74627222920b49a804e9ec620.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Умер бывший посол в Италии и Британии Адамишин
Умер бывший посол в Италии и Британии Адамишин, проработавший в МИД 40 лет
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости о смерти посла в отставке Анатолия Адамишина, проработавшего в министерстве иностранных дел 40 лет.
«
"С прискорбием сообщаем, что умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Адамишин 1934 года рождения",- сказала она.
Захарова добавила, что Адамишин проработал в МИД 40 лет.
"В ближайшее время будет опубликован официальный некролог",- добавила официальный представитель МИД России.
Адамишин занимал должность чрезвычайного и полномочного посла с 1982 года. В период с 1986 по 1990 год он был заместителем министра иностранных дел СССР, с 1993 по 1994 - первым заместителем главы МИД РФ. С 1997 по 1998 год он трудился в качестве министра РФ по делам СНГ. Адамишин также занимал пост посла СССР, а затем России в Италии (1990-1992) и посла РФ в Великобритании (1994-1997).