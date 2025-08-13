https://ria.ru/20250813/adamishin-2034964651.html

Умер бывший посол в Италии и Британии Адамишин

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости о смерти посла в отставке Анатолия Адамишина, проработавшего в министерстве иностранных дел 40 лет."С прискорбием сообщаем, что умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Адамишин 1934 года рождения",- сказала она.Захарова добавила, что Адамишин проработал в МИД 40 лет."В ближайшее время будет опубликован официальный некролог",- добавила официальный представитель МИД России.Адамишин занимал должность чрезвычайного и полномочного посла с 1982 года. В период с 1986 по 1990 год он был заместителем министра иностранных дел СССР, с 1993 по 1994 - первым заместителем главы МИД РФ. С 1997 по 1998 год он трудился в качестве министра РФ по делам СНГ. Адамишин также занимал пост посла СССР, а затем России в Италии (1990-1992) и посла РФ в Великобритании (1994-1997).

