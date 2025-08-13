Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший посол в Италии и Британии Адамишин - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 13.08.2025 (обновлено: 11:35 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/adamishin-2034964651.html
Умер бывший посол в Италии и Британии Адамишин
Умер бывший посол в Италии и Британии Адамишин - РИА Новости, 13.08.2025
Умер бывший посол в Италии и Британии Адамишин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости о смерти посла в отставке Анатолия Адамишина, проработавшего в министерстве иностранных дел РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T11:19:00+03:00
2025-08-13T11:35:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034963735_0:155:1982:1270_1920x0_80_0_0_831b03fff26353a147c063751e851536.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости о смерти посла в отставке Анатолия Адамишина, проработавшего в министерстве иностранных дел 40 лет."С прискорбием сообщаем, что умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Адамишин 1934 года рождения",- сказала она.Захарова добавила, что Адамишин проработал в МИД 40 лет."В ближайшее время будет опубликован официальный некролог",- добавила официальный представитель МИД России.Адамишин занимал должность чрезвычайного и полномочного посла с 1982 года. В период с 1986 по 1990 год он был заместителем министра иностранных дел СССР, с 1993 по 1994 - первым заместителем главы МИД РФ. С 1997 по 1998 год он трудился в качестве министра РФ по делам СНГ. Адамишин также занимал пост посла СССР, а затем России в Италии (1990-1992) и посла РФ в Великобритании (1994-1997).
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034963735_0:0:1982:1488_1920x0_80_0_0_24fd44c74627222920b49a804e9ec620.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Умер бывший посол в Италии и Британии Адамишин

Умер бывший посол в Италии и Британии Адамишин, проработавший в МИД 40 лет

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкАнатолий Адамишин
Анатолий Адамишин - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Анатолий Адамишин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости о смерти посла в отставке Анатолия Адамишина, проработавшего в министерстве иностранных дел 40 лет.
«
"С прискорбием сообщаем, что умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Адамишин 1934 года рождения",- сказала она.
Захарова добавила, что Адамишин проработал в МИД 40 лет.
"В ближайшее время будет опубликован официальный некролог",- добавила официальный представитель МИД России.
Адамишин занимал должность чрезвычайного и полномочного посла с 1982 года. В период с 1986 по 1990 год он был заместителем министра иностранных дел СССР, с 1993 по 1994 - первым заместителем главы МИД РФ. С 1997 по 1998 год он трудился в качестве министра РФ по делам СНГ. Адамишин также занимал пост посла СССР, а затем России в Италии (1990-1992) и посла РФ в Великобритании (1994-1997).
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала