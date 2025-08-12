Рейтинг@Mail.ru
"Ростелеком" ответил на вопрос о блокировке звонков в мессенджерах - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/zvonki-2034798697.html
"Ростелеком" ответил на вопрос о блокировке звонков в мессенджерах
"Ростелеком" ответил на вопрос о блокировке звонков в мессенджерах - РИА Новости, 12.08.2025
"Ростелеком" ответил на вопрос о блокировке звонков в мессенджерах
"Ростелекому", владеющему сотовым оператором Т2, неизвестно об инициативе операторов заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, заявил журналистам... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T14:23:00+03:00
2025-08-12T14:23:00+03:00
технологии
михаил осеевский
т2
ростелеком
мтс
forbes
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152949/82/1529498276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b1b516fba0223ed6c408954da0b02eb.jpg
КУРСК, 12 авг - РИА Новости. "Ростелекому", владеющему сотовым оператором Т2, неизвестно об инициативе операторов заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский. Ранее на этой неделе Forbes сообщил о том, что "большая четверка" операторов связи (МТС, "Мегафон", "Билайн", Т2) попросила заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Издание уточняет, что компании на стратегической сессии в конце мая заявили о необходимости дополнительного дохода для поддержания инфраструктуры. "Мы про такую инициативу ничего не знаем", - ответил он на вопрос об инициативе заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах. "Ростелеком" в 2020 году консолидировал 100% акций сотового оператора Т2 (носившего тогда название Tele2).
https://ria.ru/20250811/zvonki-2034630968.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152949/82/1529498276_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_d91c4a27bd93c96bba33197e0b9c6fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, михаил осеевский, т2, ростелеком, мтс, forbes, общество
Технологии, Михаил Осеевский, Т2, Ростелеком, МТС, Forbes, Общество
"Ростелеком" ответил на вопрос о блокировке звонков в мессенджерах

"Ростелеком" не знает о просьбе заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовый логотип компании "Ростелеком"
Новый логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Новый логотип компании "Ростелеком". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 12 авг - РИА Новости. "Ростелекому", владеющему сотовым оператором Т2, неизвестно об инициативе операторов заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский.
Ранее на этой неделе Forbes сообщил о том, что "большая четверка" операторов связи (МТС, "Мегафон", "Билайн", Т2) попросила заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Издание уточняет, что компании на стратегической сессии в конце мая заявили о необходимости дополнительного дохода для поддержания инфраструктуры.
"Мы про такую инициативу ничего не знаем", - ответил он на вопрос об инициативе заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах.
"Ростелеком" в 2020 году консолидировал 100% акций сотового оператора Т2 (носившего тогда название Tele2).
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Госдуме ответили на вопрос о блокировке звонков в зарубежных мессенджерах
Вчера, 17:00
 
ТехнологииМихаил ОсеевскийТ2РостелекомМТСForbesОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала