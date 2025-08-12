https://ria.ru/20250812/zvonki-2034798697.html
"Ростелеком" ответил на вопрос о блокировке звонков в мессенджерах
2025-08-12T14:23:00+03:00
КУРСК, 12 авг - РИА Новости. "Ростелекому", владеющему сотовым оператором Т2, неизвестно об инициативе операторов заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский. Ранее на этой неделе Forbes сообщил о том, что "большая четверка" операторов связи (МТС, "Мегафон", "Билайн", Т2) попросила заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Издание уточняет, что компании на стратегической сессии в конце мая заявили о необходимости дополнительного дохода для поддержания инфраструктуры. "Мы про такую инициативу ничего не знаем", - ответил он на вопрос об инициативе заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах. "Ростелеком" в 2020 году консолидировал 100% акций сотового оператора Т2 (носившего тогда название Tele2).
