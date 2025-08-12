https://ria.ru/20250812/zemletryasenie-2034707772.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4

12.08.2025

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в Тихом океане, в 204 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы...

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в Тихом океане, в 204 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. "Подземные толчки зарегистрированы в 2.07 UTC (14:07 по местному времени, 5:07 мск — Прим. ред.), эпицентр располагался на глубине 46,4 километра, координаты очага — 51.2381 северной широты, 158.3098 восточной долготы", — отметили в филиале. По данным специалистов, землетрясение в населенных пунктах практически не ощущалось. Данное сейсмическое событие является одним из многочисленных афтершоков после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля.

