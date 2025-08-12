Рейтинг@Mail.ru
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 12.08.2025 (обновлено: 10:07 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/zemletryasenie-2034707772.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 12.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в Тихом океане, в 204 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T05:38:00+03:00
2025-08-12T10:07:00+03:00
камчатка
тихий океан
российская академия наук
петропавловск-камчатский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004590674_0:101:3071:1828_1920x0_80_0_0_66800d917ab83890c6444f17bef7467d.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в Тихом океане, в 204 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. "Подземные толчки зарегистрированы в 2.07 UTC (14:07 по местному времени, 5:07 мск — Прим. ред.), эпицентр располагался на глубине 46,4 километра, координаты очага — 51.2381 северной широты, 158.3098 восточной долготы", — отметили в филиале. По данным специалистов, землетрясение в населенных пунктах практически не ощущалось. Данное сейсмическое событие является одним из многочисленных афтершоков после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля.
https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034705438.html
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004590674_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab0a50c95d234def1b98d12163baf681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, тихий океан, российская академия наук, петропавловск-камчатский
Камчатка, Тихий океан, Российская академия наук, Петропавловск-Камчатский
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВечерний туман над Авачинской губой — бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка
Вечерний туман над Авачинской губой — бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вечерний туман над Авачинской губой — бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в Тихом океане, в 204 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Подземные толчки зарегистрированы в 2.07 UTC (14:07 по местному времени, 5:07 мск — Прим. ред.), эпицентр располагался на глубине 46,4 километра, координаты очага — 51.2381 северной широты, 158.3098 восточной долготы", — отметили в филиале.
По данным специалистов, землетрясение в населенных пунктах практически не ощущалось. Данное сейсмическое событие является одним из многочисленных афтершоков после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
На Камчатке заявили о разработке мер по ликвидации последствий пеплопада
05:09
 
КамчаткаТихий океанРоссийская академия наукПетропавловск-Камчатский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала