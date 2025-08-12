В Раде рассказали о захвате "Укрнефтебурения" окружением Зеленского
Депутат Рады Гончаренко обвинил окружение Зеленского в захвате "Укрнефтебурения"
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского участвовало в захвате одной из крупнейших на Украине газодобывающих компаний - "Укрнефтебурение", заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"На пленках из квартиры (совладельца студии "Квартал 95" Тимура - ред.) Миндича зафиксирован пошаговый план захвата "Укрнефтебурения". Миндич - главный кошелек и партнер Зеленского. А его квартира - это неофициальный бэк-офис власти. Именно там решались вопросы раздела, влияния и больших денег", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По его словам, по компании "Укрнефтебурение" был план взять контроль над денежными потоками, вывести миллиарды, поставить своих людей. Как утверждает депутат, обсуждался и реализовывался он в квартире Миндича.
"Главный исполнитель – (экс-директор "Укрнафты, , глава "Нафтогаз Украины" - ред.) Сергей Корецкий. Стопроцентный человек Миндича. Именно ему передали контроль над компанией. Все действия Корецкого согласовывались с Миндичем. А значит, об этом все знал и Зеленский… Это о том, как прибыльные активы превращают в частную кормушку для людей Зеленского. Вот так вот нагло, в период войны", - добавил Гончаренко*.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в деловых кругах 25 июля сообщало, что антикоррупционные органы Украины, возможно, сделали запись слов Зеленского, когда прослушивали разговоры Миндича.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский в июне заявил, что Миндич являющийся "кошельком" Зеленского, сбежал с Украины. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций в стране, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем. Издание "Украинская правда" сообщило, что задержанный СБУ детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов документировал деятельность Миндича.
"Укрнефтебурение" - одна из крупнейших на Украине компаний по добыче газа. Часть ее акций принадлежала украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). В апреле 2023 года украинское издание "Цензор.net" сообщило, что нефтегазодобывающая компания "Укрнефтебурение" была передана в управление украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).
* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов