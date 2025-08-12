https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034858087.html

В Раде рассказали о захвате "Укрнефтебурения" окружением Зеленского

В Раде рассказали о захвате "Укрнефтебурения" окружением Зеленского - РИА Новости, 12.08.2025

В Раде рассказали о захвате "Укрнефтебурения" окружением Зеленского

Окружение Владимира Зеленского участвовало в захвате одной из крупнейших на Украине газодобывающих компаний - "Укрнефтебурение", заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T17:30:00+03:00

2025-08-12T17:30:00+03:00

2025-08-12T17:30:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

укрнафта

нафтогаз украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_e9c8e205d82b452bf0c7739922f24172.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Окружение Владимира Зеленского участвовало в захвате одной из крупнейших на Украине газодобывающих компаний - "Укрнефтебурение", заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов). "На пленках из квартиры (совладельца студии "Квартал 95" Тимура - ред.) Миндича зафиксирован пошаговый план захвата "Укрнефтебурения". Миндич - главный кошелек и партнер Зеленского. А его квартира - это неофициальный бэк-офис власти. Именно там решались вопросы раздела, влияния и больших денег", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. По его словам, по компании "Укрнефтебурение" был план взять контроль над денежными потоками, вывести миллиарды, поставить своих людей. Как утверждает депутат, обсуждался и реализовывался он в квартире Миндича. "Главный исполнитель – (экс-директор "Укрнафты, , глава "Нафтогаз Украины" - ред.) Сергей Корецкий. Стопроцентный человек Миндича. Именно ему передали контроль над компанией. Все действия Корецкого согласовывались с Миндичем. А значит, об этом все знал и Зеленский… Это о том, как прибыльные активы превращают в частную кормушку для людей Зеленского. Вот так вот нагло, в период войны", - добавил Гончаренко*. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в деловых кругах 25 июля сообщало, что антикоррупционные органы Украины, возможно, сделали запись слов Зеленского, когда прослушивали разговоры Миндича. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в июне заявил, что Миндич являющийся "кошельком" Зеленского, сбежал с Украины. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций в стране, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем. Издание "Украинская правда" сообщило, что задержанный СБУ детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов документировал деятельность Миндича. "Укрнефтебурение" - одна из крупнейших на Украине компаний по добыче газа. Часть ее акций принадлежала украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). В апреле 2023 года украинское издание "Цензор.net" сообщило, что нефтегазодобывающая компания "Укрнефтебурение" была передана в управление украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).* внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250811/ukraina-2034688477.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, укрнафта, нафтогаз украины