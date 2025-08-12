https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034845959.html
На Западе указали на ключевую деталь в заявлениях Зеленского
На Западе указали на ключевую деталь в заявлениях Зеленского - РИА Новости, 12.08.2025
На Западе указали на ключевую деталь в заявлениях Зеленского
Позиция Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине меняется из-за ухудшения ситуации на фронте, заявил профессор Университета Юго-Восточной... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:07:00+03:00
2025-08-12T17:07:00+03:00
2025-08-12T17:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003733_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a146e064e1f394ef42a70c23ec726b4.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Позиция Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине меняется из-за ухудшения ситуации на фронте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Имейте в виду, что всего несколько месяцев назад Зеленский отказывался даже вести переговоры с Россией. События на поле боя развиваются стремительно и это все больше отражается на его политике", — написал он.В понедельник газета Telegraph выпустила материал, в котором утверждалось, что Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед саммитом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером.
https://ria.ru/20250812/nyt-2034809735.html
https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034765072.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003733_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7701d85aa53037d83494303bf0739775.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
На Западе указали на ключевую деталь в заявлениях Зеленского
Дизен: позиция Зеленского по территориям меняется из-за ситуации на фронте