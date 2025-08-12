Рейтинг@Mail.ru
На Западе указали на ключевую деталь в заявлениях Зеленского
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 12.08.2025
На Западе указали на ключевую деталь в заявлениях Зеленского
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Позиция Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине меняется из-за ухудшения ситуации на фронте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Имейте в виду, что всего несколько месяцев назад Зеленский отказывался даже вести переговоры с Россией. События на поле боя развиваются стремительно и это все больше отражается на его политике", — написал он.В понедельник газета Telegraph выпустила материал, в котором утверждалось, что Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед саммитом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером.
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Позиция Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине меняется из-за ухудшения ситуации на фронте, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Имейте в виду, что всего несколько месяцев назад Зеленский отказывался даже вести переговоры с Россией. События на поле боя развиваются стремительно и это все больше отражается на его политике", — написал он.
В понедельник газета Telegraph выпустила материал, в котором утверждалось, что Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед саммитом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Саммит России и США

В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
Сам Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером.
