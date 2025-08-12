"Негласно признал". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским

Рейтинг@Mail.ru
12:16 12.08.2025 (обновлено: 12:17 12.08.2025)
Владимир Зеленский негласно признал возможность потери территорий в рамках сделки по завершению конфликта на Украине, пишет Financial Times. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский негласно признал возможность потери территорий в рамках сделки по завершению конфликта на Украине, пишет Financial Times."За последние месяцы Зеленский негласно признал, что Киев может смириться с заморозкой конфликта, подразумевающей продолжение де-факто контроля России над украинскими территориями в рамках соглашения, соблюдающего некоторые его ключевые требования", — говорится в публикации.В понедельник газета Telegraph выпустила материал, в котором утверждалось, что Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед саммитом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.Накануне Трамп высказал недовольство словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена землями.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский негласно признал возможность потери территорий в рамках сделки по завершению конфликта на Украине, пишет Financial Times.
"За последние месяцы Зеленский негласно признал, что Киев может смириться с заморозкой конфликта, подразумевающей продолжение де-факто контроля России над украинскими территориями в рамках соглашения, соблюдающего некоторые его ключевые требования", — говорится в публикации.
В понедельник газета Telegraph выпустила материал, в котором утверждалось, что Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед саммитом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Накануне Трамп высказал недовольство словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена землями.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
