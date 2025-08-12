https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034748600.html
СМИ назвали причину резкой смены позиции Зеленского по территориям
СМИ назвали причину резкой смены позиции Зеленского по территориям - РИА Новости, 12.08.2025
СМИ назвали причину резкой смены позиции Зеленского по территориям
Владимир Зеленский теперь допускает утрату территорий, поскольку боится остаться без западной поддержки, пишет The Telegraph. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T11:16:00+03:00
2025-08-12T11:16:00+03:00
2025-08-12T15:13:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
владимир зеленский
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский теперь допускает утрату территорий, поскольку боится остаться без западной поддержки, пишет The Telegraph."Без такого решения он, скорее всего, потерял бы поддержку американцев, а потом постепенно и европейских союзников", — говорится в публикации.В понедельник издание выпустило материал, в котором утверждалось, что Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед саммитом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.Накануне Трамп высказал недовольство словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена землями.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
СМИ назвали причину резкой смены позиции Зеленского по территориям
Telegraph: Зеленский поменял позицию по территориям, боясь утратить поддержку