СМИ назвали причину резкой смены позиции Зеленского по территориям
11:16 12.08.2025 (обновлено: 15:13 12.08.2025)
СМИ назвали причину резкой смены позиции Зеленского по территориям
Владимир Зеленский теперь допускает утрату территорий, поскольку боится остаться без западной поддержки, пишет The Telegraph.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский теперь допускает утрату территорий, поскольку боится остаться без западной поддержки, пишет The Telegraph."Без такого решения он, скорее всего, потерял бы поддержку американцев, а потом постепенно и европейских союзников", — говорится в публикации.В понедельник издание выпустило материал, в котором утверждалось, что Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед саммитом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.Накануне Трамп высказал недовольство словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена землями.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский теперь допускает утрату территорий, поскольку боится остаться без западной поддержки, пишет The Telegraph.
"Без такого решения он, скорее всего, потерял бы поддержку американцев, а потом постепенно и европейских союзников", — говорится в публикации.
В понедельник издание выпустило материал, в котором утверждалось, что Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед саммитом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Накануне Трамп высказал недовольство словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена землями.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
Заголовок открываемого материала