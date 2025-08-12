Рейтинг@Mail.ru
Во Франции рассказали, что вчера случилось с Зеленским из-за Трампа
08:44 12.08.2025 (обновлено: 15:24 12.08.2025)
Во Франции рассказали, что вчера случилось с Зеленским из-за Трампа
Во Франции рассказали, что вчера случилось с Зеленским из-за Трампа
в мире
россия
франция
сша
владимир зеленский
дональд трамп
патриот
флориан филиппо
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разгромил Владимира Зеленского во время своего обращения в Белом доме за отказ уступать утраченные территории, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Трамп буквально разгромил Зеленского!" — указал он.Филиппо подчеркнул, что Зеленский с самого начала препятствовал миру.Накануне американский президент высказал недовольство словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
россия
франция
сша
в мире, россия, франция, сша, владимир зеленский, дональд трамп, патриот, флориан филиппо
В мире, Россия, Франция, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Патриот, Флориан Филиппо
© Getty Images / Paula BronsteinВладимир Зеленский
© Getty Images / Paula Bronstein
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разгромил Владимира Зеленского во время своего обращения в Белом доме за отказ уступать утраченные территории, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
«
"Трамп буквально разгромил Зеленского!" — указал он.
Филиппо подчеркнул, что Зеленский с самого начала препятствовал миру.
Накануне американский президент высказал недовольство словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
