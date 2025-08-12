https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034719581.html
Во Франции рассказали, что вчера случилось с Зеленским из-за Трампа
Во Франции рассказали, что вчера случилось с Зеленским из-за Трампа
в мире
россия
франция
сша
владимир зеленский
дональд трамп
патриот
флориан филиппо
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разгромил Владимира Зеленского во время своего обращения в Белом доме за отказ уступать утраченные территории, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Трамп буквально разгромил Зеленского!" — указал он.Филиппо подчеркнул, что Зеленский с самого начала препятствовал миру.Накануне американский президент высказал недовольство словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
