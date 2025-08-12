Рейтинг@Mail.ru
Единовременную выплату контрактникам подняли в КЧР до 2,3 млн рублей - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Карачаево-Черкесская Республика
 
13:12 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/vyplaty-2034778941.html
Единовременную выплату контрактникам подняли в КЧР до 2,3 млн рублей
Единовременную выплату контрактникам подняли в КЧР до 2,3 млн рублей - РИА Новости, 12.08.2025
Единовременную выплату контрактникам подняли в КЧР до 2,3 млн рублей
В Карачаево-Черкесии граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы с министерством обороны РФ, теперь смогут получить единовременную выплату до... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T13:12:00+03:00
2025-08-12T13:12:00+03:00
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
министерство обороны рф (минобороны рф)
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы с министерством обороны РФ, теперь смогут получить единовременную выплату до 2,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как уточняют в пресс-службе, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ, в котором устанавливается региональная мера социальной гарантии в виде единовременной денежной выплаты в размере до 1,9 миллиона рублей гражданам, пребывающим в запасе, заключившим контракт о прохождении военной службы с министерством обороны РФ. "С учетом федеральной выплаты размер единовременной выплаты при заключении контракта с министерством обороны РФ в Карачаево-Черкесии может составить до 2,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250808/temrezov-2034226741.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рашид темрезов, министерство обороны рф (минобороны рф), сво
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), СВО
Единовременную выплату контрактникам подняли в КЧР до 2,3 млн рублей

Единовременную выплату контрактникам увеличили в КЧР до 2,3 млн рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы с министерством обороны РФ, теперь смогут получить единовременную выплату до 2,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как уточняют в пресс-службе, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ, в котором устанавливается региональная мера социальной гарантии в виде единовременной денежной выплаты в размере до 1,9 миллиона рублей гражданам, пребывающим в запасе, заключившим контракт о прохождении военной службы с министерством обороны РФ.
"С учетом федеральной выплаты размер единовременной выплаты при заключении контракта с министерством обороны РФ в Карачаево-Черкесии может составить до 2,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Темрезов стал наставником участника СВО
8 августа, 18:54
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала