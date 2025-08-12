https://ria.ru/20250812/vyplaty-2034778941.html

Единовременную выплату контрактникам подняли в КЧР до 2,3 млн рублей

Единовременную выплату контрактникам подняли в КЧР до 2,3 млн рублей - РИА Новости, 12.08.2025

Единовременную выплату контрактникам подняли в КЧР до 2,3 млн рублей

В Карачаево-Черкесии граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы с министерством обороны РФ, теперь смогут получить единовременную выплату до... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T13:12:00+03:00

2025-08-12T13:12:00+03:00

2025-08-12T13:12:00+03:00

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

министерство обороны рф (минобороны рф)

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы с министерством обороны РФ, теперь смогут получить единовременную выплату до 2,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как уточняют в пресс-службе, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ, в котором устанавливается региональная мера социальной гарантии в виде единовременной денежной выплаты в размере до 1,9 миллиона рублей гражданам, пребывающим в запасе, заключившим контракт о прохождении военной службы с министерством обороны РФ. "С учетом федеральной выплаты размер единовременной выплаты при заключении контракта с министерством обороны РФ в Карачаево-Черкесии может составить до 2,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250808/temrezov-2034226741.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рашид темрезов, министерство обороны рф (минобороны рф), сво