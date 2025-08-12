https://ria.ru/20250812/vyplaty-2034778941.html
Единовременную выплату контрактникам подняли в КЧР до 2,3 млн рублей
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
министерство обороны рф (минобороны рф)
сво
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы с министерством обороны РФ, теперь смогут получить единовременную выплату до 2,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как уточняют в пресс-службе, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ, в котором устанавливается региональная мера социальной гарантии в виде единовременной денежной выплаты в размере до 1,9 миллиона рублей гражданам, пребывающим в запасе, заключившим контракт о прохождении военной службы с министерством обороны РФ. "С учетом федеральной выплаты размер единовременной выплаты при заключении контракта с министерством обороны РФ в Карачаево-Черкесии может составить до 2,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
