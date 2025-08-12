https://ria.ru/20250812/vstrecha-2034808754.html

Встреча Путина и Трампа улучшит двусторонние отношения, считает эксперт - РИА Новости, 12.08.2025

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая пройдет на Аляске, может способствовать улучшению двусторонних отношений и... РИА Новости, 12.08.2025

ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая пройдет на Аляске, может способствовать улучшению двусторонних отношений и подготовить почву для будущих переговоров по Украине, заявил РИА Новости историк и профессор Университета Назарета (США) Тимоти Ниланд. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Путин и Трамп, скорее всего, определят рамки будущих переговоров, но заключительное соглашение на этой встрече вряд ли будет подписано. Скорее всего, результатом станет частичное потепление отношений и подготовка почвы для дальнейших обсуждений прекращения конфликта на Украине", - отметил он. По словам эксперта, выбор Аляски как места встречи также не случаен. "В эпоху царской России Аляска находилась под ее владением, поэтому встреча именно здесь может быть тонким сигналом: границы и территории не всегда неизменны, их можно обсуждать, обменивать или даже продавать. Кроме того, в годы Второй мировой войны Аляска уже служила местом взаимодействия США и СССР, и у нее есть репутация территории, где удается находить общие цели", - добавил Ниланд. При этом, по его мнению, украинская тема, особенно вопрос территорий, может оказаться более сложным для Трампа, чем для Путина. Американский лидер, отметил эксперт, рискует выглядеть в глазах оппонентов как готовый пойти на уступки России за счет Киева. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин 7 августа отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

