Встреча Путина и Трампа улучшит двусторонние отношения, считает эксперт
15:03 12.08.2025 (обновлено: 15:07 12.08.2025)
Встреча Путина и Трампа улучшит двусторонние отношения, считает эксперт
Встреча Путина и Трампа улучшит двусторонние отношения, считает эксперт - РИА Новости, 12.08.2025
Встреча Путина и Трампа улучшит двусторонние отношения, считает эксперт
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая пройдет на Аляске, может способствовать улучшению двусторонних отношений и... РИА Новости, 12.08.2025
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая пройдет на Аляске, может способствовать улучшению двусторонних отношений и подготовить почву для будущих переговоров по Украине, заявил РИА Новости историк и профессор Университета Назарета (США) Тимоти Ниланд. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Путин и Трамп, скорее всего, определят рамки будущих переговоров, но заключительное соглашение на этой встрече вряд ли будет подписано. Скорее всего, результатом станет частичное потепление отношений и подготовка почвы для дальнейших обсуждений прекращения конфликта на Украине", - отметил он. По словам эксперта, выбор Аляски как места встречи также не случаен. "В эпоху царской России Аляска находилась под ее владением, поэтому встреча именно здесь может быть тонким сигналом: границы и территории не всегда неизменны, их можно обсуждать, обменивать или даже продавать. Кроме того, в годы Второй мировой войны Аляска уже служила местом взаимодействия США и СССР, и у нее есть репутация территории, где удается находить общие цели", - добавил Ниланд. При этом, по его мнению, украинская тема, особенно вопрос территорий, может оказаться более сложным для Трампа, чем для Путина. Американский лидер, отметил эксперт, рискует выглядеть в глазах оппонентов как готовый пойти на уступки России за счет Киева. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин 7 августа отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Встреча Путина и Трампа улучшит двусторонние отношения, считает эксперт

Ниланд: встреча Путина и Трампа может стать почвой для переговоров по Украине

ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая пройдет на Аляске, может способствовать улучшению двусторонних отношений и подготовить почву для будущих переговоров по Украине, заявил РИА Новости историк и профессор Университета Назарета (США) Тимоти Ниланд.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Трамп и Путин зададут Европе всего один вопрос
"Путин и Трамп, скорее всего, определят рамки будущих переговоров, но заключительное соглашение на этой встрече вряд ли будет подписано. Скорее всего, результатом станет частичное потепление отношений и подготовка почвы для дальнейших обсуждений прекращения конфликта на Украине", - отметил он.
По словам эксперта, выбор Аляски как места встречи также не случаен.
"В эпоху царской России Аляска находилась под ее владением, поэтому встреча именно здесь может быть тонким сигналом: границы и территории не всегда неизменны, их можно обсуждать, обменивать или даже продавать. Кроме того, в годы Второй мировой войны Аляска уже служила местом взаимодействия США и СССР, и у нее есть репутация территории, где удается находить общие цели", - добавил Ниланд.
При этом, по его мнению, украинская тема, особенно вопрос территорий, может оказаться более сложным для Трампа, чем для Путина. Американский лидер, отметил эксперт, рискует выглядеть в глазах оппонентов как готовый пойти на уступки России за счет Киева.
Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин 7 августа отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
"В ярости". Планы Киева и ЕС против саммита на Аляске поразили журналиста
10 августа, 14:55
