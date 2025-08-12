Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника
ВСУ потеряли более 270 военных в зоне действия "Востока"
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Восток" уничтожили за сутки более 270 военных Украины, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, в том числе два производства стран НАТО, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Искра, Камышеваха, Александроград Донецкой Народной Республики, Ивановка Днепропетровской области, Левадное, Зеленый Гай и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
