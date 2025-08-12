https://ria.ru/20250812/ukraina-2034896802.html
"Русские единственные". В США сделали дерзкий выпад в адрес Украины
Только Россия действительно хочет мирного урегулирования на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T21:50:00+03:00
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Только Россия действительно хочет мирного урегулирования на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive."Единственные, кто говорит о мире, — это русские, потому что они на самом деле хотят решить эту проблему", — заявил он.По словам эксперта, только соблюдение условий Москвы, а именно прекращение расширения НАТО и втягивания Украины в альянс, а также признание новых российских территорий, может "послужить основой для диалога и переговоров", которые "в конечном итоге приведут к миру".Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
