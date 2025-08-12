Рейтинг@Mail.ru
"Русские единственные". В США сделали дерзкий выпад в адрес Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 12.08.2025
"Русские единственные". В США сделали дерзкий выпад в адрес Украины
"Русские единственные". В США сделали дерзкий выпад в адрес Украины
"Русские единственные". В США сделали дерзкий выпад в адрес Украины
Только Россия действительно хочет мирного урегулирования на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Только Россия действительно хочет мирного урегулирования на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive."Единственные, кто говорит о мире, — это русские, потому что они на самом деле хотят решить эту проблему", — заявил он.По словам эксперта, только соблюдение условий Москвы, а именно прекращение расширения НАТО и втягивания Украины в альянс, а также признание новых российских территорий, может "послужить основой для диалога и переговоров", которые "в конечном итоге приведут к миру".Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
"Русские единственные". В США сделали дерзкий выпад в адрес Украины

Полковник Бо: только русские по-настоящему говорят о мире на Украине

Флаг России
Флаг России
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Только Россия действительно хочет мирного урегулирования на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Единственные, кто говорит о мире, — это русские, потому что они на самом деле хотят решить эту проблему", — заявил он.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"Мира не будет". Экс-премьер Украины выступил с жестким предупреждением
Вчера, 20:48
По словам эксперта, только соблюдение условий Москвы, а именно прекращение расширения НАТО и втягивания Украины в альянс, а также признание новых российских территорий, может "послужить основой для диалога и переговоров", которые "в конечном итоге приведут к миру".

Саммит России и США

В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Британии сообщили о секретном указании Макрону перед саммитом на Аляске
Вчера, 19:29
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.
В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
Во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в президентском дворце в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"Мир рушится" На Западе жестко высказались о саммите на Аляске
Вчера, 17:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАЖак БоЮрий УшаковНАТОВстреча Путина и Трампа на АляскеДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
