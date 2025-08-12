Рейтинг@Mail.ru
Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, сообщили в Минобороны
20:57 12.08.2025 (обновлено: 22:32 12.08.2025)
Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, сообщили в Минобороны
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, сообщили в Минобороны. Ключевые тезисы:Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, сообщили в Минобороны

Минобороны: ВСУ готовят провокационный удар для срыва саммита РФ — США

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, сообщили в Минобороны. Ключевые тезисы:
  • ВСУ перед саммитом планируют провокационный удар БПЛА и ракетами по густонаселенному кварталу или больнице в Чугуеве;
  • Киев при подготовке к провокации привез в город транспортом СБУ иностранных журналистов под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне";
  • в результате провокации Киева вся ответственность за удар и жертвы среди гражданских будет возложена на Москву, чтобы создать условия для срыва переговоров;
  • провокационный удар ВСУ с большим числом пострадавших среди гражданского населения должны будут сразу "зафиксировать" западные журналисты;
  • Минобороны не исключает провокаций и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах.
Саммит России и США

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
