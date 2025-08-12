Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, сообщили в Минобороны
Минобороны: ВСУ готовят провокационный удар для срыва саммита РФ — США
Участник переговоров между США и Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, сообщили в Минобороны. Ключевые тезисы:
- ВСУ перед саммитом планируют провокационный удар БПЛА и ракетами по густонаселенному кварталу или больнице в Чугуеве;
- Киев при подготовке к провокации привез в город транспортом СБУ иностранных журналистов под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне";
- в результате провокации Киева вся ответственность за удар и жертвы среди гражданских будет возложена на Москву, чтобы создать условия для срыва переговоров;
- провокационный удар ВСУ с большим числом пострадавших среди гражданского населения должны будут сразу "зафиксировать" западные журналисты;
- Минобороны не исключает провокаций и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах.
Саммит России и США
Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.