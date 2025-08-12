https://ria.ru/20250812/ukraina-2034892787.html

Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Киев готовит провокации для срыва саммита на Аляске, сообщили в Минобороны. Ключевые тезисы:Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

