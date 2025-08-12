Рейтинг@Mail.ru
На Украине сотрудники ТЦК похитили двух священников - РИА Новости, 12.08.2025
18:52 12.08.2025
На Украине сотрудники ТЦК похитили двух священников
Сотрудники военкомата на западе Украины похитили двух священников канонической Украинской православной церкви, сообщил украинский телеканал "Первый казацкий". РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата на западе Украины похитили двух священников канонической Украинской православной церкви, сообщил украинский телеканал "Первый казацкий". "(Сотрудники – ред.) ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) похитили двух священнослужителей УПЦ на Буковине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. По информации СМИ, речь идет о священнике Федоре Гнетецком и диаконе Иване Дмитруке, которых несколько дней возят по полигонам. В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук 8 августа сообщил о похищении сотрудниками военкомата и СБУ двух священников УПЦ в Харькове. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были в других регионах Украины. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает всё, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви получить бронь от мобилизации. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата на западе Украины похитили двух священников канонической Украинской православной церкви, сообщил украинский телеканал "Первый казацкий".
"(Сотрудники – ред.) ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) похитили двух священнослужителей УПЦ на Буковине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По информации СМИ, речь идет о священнике Федоре Гнетецком и диаконе Иване Дмитруке, которых несколько дней возят по полигонам.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук 8 августа сообщил о похищении сотрудниками военкомата и СБУ двух священников УПЦ в Харькове. Союз православных журналистов 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Подобные случаи были в других регионах Украины.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает всё, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви получить бронь от мобилизации.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
Герб у входа в здание СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Одессе задержали двух священнослужителей УПЦ
