На Западе сделали мрачное заявление о будущем Украины
На Западе сделали мрачное заявление о будущем Украины
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. ВСУ не смогут продержаться до конца года как единая военная сила, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Я не уверен, что Украина сможет просуществовать до конца этого года как единая военная сила, если на Аляске не будет предпринято никаких мер для прекращения войны", — заявил он.По мнению Дэвиса, армия Украины вскоре развалится, так как у Киева закончатся человеческие ресурсы и оружие.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским президентом.
