Европа проведет отдельный разговор с Зеленским, пишет WP - РИА Новости, 12.08.2025
18:03 12.08.2025
Европа проведет отдельный разговор с Зеленским, пишет WP
Европа проведет отдельный разговор с Зеленским, пишет WP
Европа проведет отдельный разговор с Зеленским, пишет WP
Представители стран Европы проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до того, как с ним побеседуют президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди
2025-08-12T18:03:00+03:00
2025-08-12T18:03:00+03:00
в мире
россия
сша
германия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Представители стран Европы проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до того, как с ним побеседуют президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе дистанционных переговоров, которые власти ФРГ организуют 13 августа в преддверии встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, утверждает газета Washington Post. В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии. "Европейцы планируют сначала поговорить с Зеленским до того, как к разговору присоединятся Трамп и Вэнс", - сообщает Washington Post. Телеканал NBC уточняет, что всего ожидается три звонка в рамках дистанционных переговоров. "Европейские лидеры и Зеленский проведут первый разговор, затем будет второй разговор, в котором будут участвовать Трамп и Вэнс. После этого, будет проведен третий разговор, в котором, вероятно, будут принимать участие Зеленский и представители коалиции стран, поддерживающих Украину", - заявил телеканал. NBC подчеркивает, что в третьем разговоре с Зеленским будут участвовать "крупные страны ЕС, Великобритания и Канада". По словам телеканала, участие в третьем звонке Трампа и Вэнса не предполагается. Ранее лидеры ЕС приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. В документе также утверждается, что справедливый и прочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен основываться на соблюдении международного права, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения международных границ силой. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам ее премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС пытаются диктовать условия президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин 7 августа отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
россия
сша
германия
в мире, россия, сша, германия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, nbc, нато
В мире, Россия, США, Германия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, NBC, НАТО
Европа проведет отдельный разговор с Зеленским, пишет WP

WP: Европа проведет отдельный разговор с Зеленским до Трампа и Вэнса

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Представители стран Европы проведут отдельный разговор с Владимиром Зеленским до того, как с ним побеседуют президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе дистанционных переговоров, которые власти ФРГ организуют 13 августа в преддверии встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, утверждает газета Washington Post.
В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
"Через головы": Орбан сделал резкое заявление о встрече Путина и Трампа
16:22
"Европейцы планируют сначала поговорить с Зеленским до того, как к разговору присоединятся Трамп и Вэнс", - сообщает Washington Post.
Телеканал NBC уточняет, что всего ожидается три звонка в рамках дистанционных переговоров.
"Европейские лидеры и Зеленский проведут первый разговор, затем будет второй разговор, в котором будут участвовать Трамп и Вэнс. После этого, будет проведен третий разговор, в котором, вероятно, будут принимать участие Зеленский и представители коалиции стран, поддерживающих Украину", - заявил телеканал.
NBC подчеркивает, что в третьем разговоре с Зеленским будут участвовать "крупные страны ЕС, Великобритания и Канада". По словам телеканала, участие в третьем звонке Трампа и Вэнса не предполагается.
Ранее лидеры ЕС приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. В документе также утверждается, что справедливый и прочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен основываться на соблюдении международного права, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и недопустимости изменения международных границ силой. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам ее премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС пытаются диктовать условия президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин 7 августа отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
Флаги США на фоне Капитолия
В конгрессе США заявили, что устали от войны на Украине
17:58
 
