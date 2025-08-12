Рейтинг@Mail.ru
В Турции не рассматривали предложения по системе "все включено" в отелях
Туризм
 
16:21 12.08.2025 (обновлено: 16:30 12.08.2025)
В Турции не рассматривали предложения по системе "все включено" в отелях
АНКАРА, 12 авг - РИА Новости. Власти Турции пока не рассматривали предложения профильных ведомств по системе "всё включено" в отелях, любое решение по этой теме будет учитывать предпочтения туристов, заявили РИА Новости в администрации президента республики.Турецкие чиновники поднимают вопрос отказа от "турецкого завтрака" в ресторанах из-за чрезмерного количества пищевых отходов, отчет по данной теме будет представлен президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщил ранее член Совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике при администрации президента Рамазан Бингёль."Пока этот вопрос (об изменениях в системе "всё включено" в отелях - ред.) не рассматривался, сначала этот вопрос будет обсуждаться профильными ведомствами, затем поступит на рассмотрение господина президента (Эрдогана - ред.)", - заявил собеседник агентства.По его словам, тема неоднократно поднималась как в СМИ, так и в обществе."Развитие туризма в Турции, политика Турции, проводимая в этой области, находится под контролем господина президента, который щепетильно относится к каждому вопросу. Мы можем с уверенностью сказать, что любое решение, которое будет предпринято в этой связи, будет приниматься с учетом предпочтений туристов, не будет нанесен урон туристической индустрии страны", - добавил источник.По данным турецкого фонда TİSVA, ежегодно в Турции выбрасывается порядка 23 миллионов тонн пищевых отходов, в первую очередь фруктов и овощей, при этом 35% из них попадают в мусор, не будучи использованными в приготовлении пищи. Фонд подсчитал, что ежедневно в стране выбрасывают около 12 миллионов хлебобулочных изделий, сокращение этого показателя хотя бы на 5% позволит накормить 900 тысяч семей в течение года, утверждает газета Yeni Şafak.
АНКАРА, 12 авг - РИА Новости. Власти Турции пока не рассматривали предложения профильных ведомств по системе "всё включено" в отелях, любое решение по этой теме будет учитывать предпочтения туристов, заявили РИА Новости в администрации президента республики.
Турецкие чиновники поднимают вопрос отказа от "турецкого завтрака" в ресторанах из-за чрезмерного количества пищевых отходов, отчет по данной теме будет представлен президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщил ранее член Совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике при администрации президента Рамазан Бингёль.
"Пока этот вопрос (об изменениях в системе "всё включено" в отелях - ред.) не рассматривался, сначала этот вопрос будет обсуждаться профильными ведомствами, затем поступит на рассмотрение господина президента (Эрдогана - ред.)", - заявил собеседник агентства.
По его словам, тема неоднократно поднималась как в СМИ, так и в обществе.
"Развитие туризма в Турции, политика Турции, проводимая в этой области, находится под контролем господина президента, который щепетильно относится к каждому вопросу. Мы можем с уверенностью сказать, что любое решение, которое будет предпринято в этой связи, будет приниматься с учетом предпочтений туристов, не будет нанесен урон туристической индустрии страны", - добавил источник.
По данным турецкого фонда TİSVA, ежегодно в Турции выбрасывается порядка 23 миллионов тонн пищевых отходов, в первую очередь фруктов и овощей, при этом 35% из них попадают в мусор, не будучи использованными в приготовлении пищи. Фонд подсчитал, что ежедневно в стране выбрасывают около 12 миллионов хлебобулочных изделий, сокращение этого показателя хотя бы на 5% позволит накормить 900 тысяч семей в течение года, утверждает газета Yeni Şafak.
