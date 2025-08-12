https://ria.ru/20250812/turtsiya-2034835951.html

В Турции не рассматривали предложения по системе "все включено" в отелях

В Турции не рассматривали предложения по системе "все включено" в отелях - РИА Новости, 12.08.2025

В Турции не рассматривали предложения по системе "все включено" в отелях

Власти Турции пока не рассматривали предложения профильных ведомств по системе "всё включено" в отелях, любое решение по этой теме будет учитывать предпочтения... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T16:21:00+03:00

2025-08-12T16:21:00+03:00

2025-08-12T16:30:00+03:00

турция

туризм

реджеп тайип эрдоган

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg

АНКАРА, 12 авг - РИА Новости. Власти Турции пока не рассматривали предложения профильных ведомств по системе "всё включено" в отелях, любое решение по этой теме будет учитывать предпочтения туристов, заявили РИА Новости в администрации президента республики.Турецкие чиновники поднимают вопрос отказа от "турецкого завтрака" в ресторанах из-за чрезмерного количества пищевых отходов, отчет по данной теме будет представлен президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщил ранее член Совета по сельскохозяйственной и продовольственной политике при администрации президента Рамазан Бингёль."Пока этот вопрос (об изменениях в системе "всё включено" в отелях - ред.) не рассматривался, сначала этот вопрос будет обсуждаться профильными ведомствами, затем поступит на рассмотрение господина президента (Эрдогана - ред.)", - заявил собеседник агентства.По его словам, тема неоднократно поднималась как в СМИ, так и в обществе."Развитие туризма в Турции, политика Турции, проводимая в этой области, находится под контролем господина президента, который щепетильно относится к каждому вопросу. Мы можем с уверенностью сказать, что любое решение, которое будет предпринято в этой связи, будет приниматься с учетом предпочтений туристов, не будет нанесен урон туристической индустрии страны", - добавил источник.По данным турецкого фонда TİSVA, ежегодно в Турции выбрасывается порядка 23 миллионов тонн пищевых отходов, в первую очередь фруктов и овощей, при этом 35% из них попадают в мусор, не будучи использованными в приготовлении пищи. Фонд подсчитал, что ежедневно в стране выбрасывают около 12 миллионов хлебобулочных изделий, сокращение этого показателя хотя бы на 5% позволит накормить 900 тысяч семей в течение года, утверждает газета Yeni Şafak.

https://ria.ru/20250812/turtsija-2034758782.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, реджеп тайип эрдоган, в мире